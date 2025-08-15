More Rial protagonizó un violento enfrentamiento en un boliche: "Siempre voy a saltar por los míos..."

Morena Rial volvió a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un enfrentamiento violento en un boliche del barrio porteño de Liniers. La situación se descontroló hasta el punto de que los participantes comenzaron a arrojar botellas, lo que obligó a la intervención de la Policía para restablecer el orden.

De acuerdo con lo que contó Pepe Ochoa en el programa LAM, todo habría comenzado cuando la influencer sospechó que una joven estaba intentando seducir a su pareja. Ante esto, se habría acercado de forma amenazante, blandiendo una botella.

“Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, explicó Ochoa sobre la situación.

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”, sumó mientras las imágenes de Morena siendo intervenida por la Policía se mostraban en pantalla.

“Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”.

Qué dijo Morena Rial sobre su enfrentamiento en un boliche

Al viralizarse las imágenes del violento hecho, Morena se pronunció en sus redes sociales e hizo oidos sordos a las críticas que recibió, tomando responsabilidad por sus hechos.

“Para los que me mandan mensaje o me preguntan si fui yo la del boliche, obvio que fui yo, nadie nos va a venir a pasar por arriba, nadie se va a comer el papel y me voy a quedar de brazos cruzados. Tendría muchas cosas para decir, pero me las guardo para mí. A las pelo de dos pesos la noche, que se viven poniendo el moño les cabe la cagada, es así”, escribió.

“Y a vos popo ochoa que te llenas la boca hablando de mí todo el día. Que no tenés nada que hacer, ya que te querés venir hacer el que discriminas, primero te falta calle y segundo anda chupat* una buena cajeta qué es lo que te hace falta, resentido sucio”, apuntó contra el panelista de LAM.

Y luego, profundizó sobre el hecho, justificando sus actos: “Salimos en grupo, vamos y volvemos todos. Pase o cueste lo que cueste. Esto es así. Se pueden ir bien a la verga los que piensan que me afectan los comentarios, acá y allá voy a saltar por los míos, y los míos x mi. Le duela a quien le duela...”.