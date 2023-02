Misterio en Gran Hermano: Un drone sobrevoló la casa y Alfa intentó derribarlo

Lo que debía ser un momento de relajación, se trasladó a misterio y nerviosismo. El fin de semana, Julieta Poggio, Camila Lattanzio, Daniela Celis organizaron un "salón de belleza" en el jardín de la casa de Gran Hermano 2022.

La rubia aguardaba su turno, mientras la actriz tejía una trenza en el cabello de la ex de Thiago Medina. En eso, se acerca Walter Alfa Santiago buscando unirse a la sesión, en un marcado tono irónico dada su calva cabellera, recubierta como siempre con una de sus bandanas.

Pero un elemento externo y extraordinario puso freno al improvisado atelier. Fue Julieta la que sin perder la concentración en el armado de la trenza, advirtió la presencia de un objeto volador no identificado. “Un drone, un drone” dijo en voz baja, como si no quisiera ser escuchada por el enemigo. “¿Donde, dónde?”, le preguntaron los tres sobresaltados, y fue Daniela la que logró dar con la posición, señalando con su mano izquierda hacia el cielo y desatando la inmediata preocupación.

"¿Tiene info?", preguntó Daniela. "Está bajando, chicas... está bajando", acotó Julieta, algo preocupada por la situación. En ese instante, Camila se paró y salió corriendo, a los gritos.

En ese momento, los productores del reality de Telefe cortaron la transmisión de Pluto TV, como suele ocurrir cada vez que ocurre alguna situación inesperada en la casa de Gran Hermano 2022.

QUIÉN FUE EL AUTOR

“Me preparé meses para esto. Empecé con uno de juguete, que no se compara con un profesional por la cámara y el manejo. Después tomé clases, no fue fácil”, reveló Matías Lema en diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live). El joven aseguró que planificó la estrategia para generar una repercusión y difundir su material musical.

Para ello, tuvo una importante preparación para cumplir con su cometido, por ello tomó clases para manejar y prácticas cómo es el funcionamiento correcto del dron y cuando aprendió a usarlo compró un artefacto que cumpla con las funciones que necesitaba. Una vez que dos intentos fallaron, en el tercero lo logró. Sin embargo, se enfrentó a una dificultad. “Me costó un h.... encontrar la casa, no fue fácil y cuando lo metí no podía creerlo”, relató.

La odisea no solo indicia a que el artefacto llegara a destino sino poder mantenerlo en el lugar el tiempo estipulado, lo que lo enfrentaría a las medidas de seguridad del reality. Pero contrario a lo imaginado, no debió enfrentarse a este problema. “Yo lo tiré, lo ingresé, estuve 10 minutos en la calle y no pasó ni un policía ni seguridad. Hice algo que fue divertido para publicitar mi canción pero tranquilamente puede ir cualquier loco y tira una bomba, no hay seguridad”, expresó con preocupación.