CAPITAL FEDERAL - Miss Bolivia fue denunciada por una exempleada que afirma haber trabajado una década con ella. En un hilo de Twitter, Caro Pacheco, la denunciante, detalló lo que ocurrió con la cantante y el estado de su demanda.

"Por fin puedo decir: la demanda a mi ex empleadora ingresó. Arranca el (largo) tramo final. En 2018, luego de parir y sin aviso ni arreglo, comenzó a recortar mi trabajo hasta hacerlo desaparecer. Después de DIEZ (10) años de ser la voz a su lado, sin saber, entrené a mi reemplazo", comenzó diciendo.

"Explícitamente en un llamado en donde yo rogaba por laburo (feb 2019, muy puérpera) me dijo que ella canta con quien quiere. También me hizo creer que fue mi responsabilidad quedarme sin trabajo. A mi (ex) compañero lo siguió contratando. Tengo un comunicado formal de todo esto pero no sé cómo ni cuando", siguió.

"Pero es indignante que siga siendo cara del orgullo (???) para por ejemplo el in4di. Casi hago la denuncia por discriminación ahí, imagínate lo sola que me siento cada vez que la revaloriza", añadió Pacheco contundente.

Además ofreció evidencia que acreditaría su colaboración con Miss Bolivia: "Hay diez años de videos y fotos que atestiguan lo que digo. Simplemente TRABAJÉ AHÍ SIN CAMBIO COMO ÚNICA CORISTA tantos años!".

"Yo soy fuerte. Pero imaginen alguien en peores condiciones que yo con una figura grande de verdad. Si, hablo de la que ni cabida. La que se hace la barrial pero tiene familia con campos por todos lados. No le crean nada", escribió por último.