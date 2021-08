Luego de varios meses de ausencia por la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand regresará este sábado a la TV, cuando conduzca en reemplazo de su nieta, Juana Viale, La Noche de Mirtha Legrand.

“Mi adorada nieta Juana me reemplazó, ahora por su cuarentena yo la reemplazo a ella. Una noche especial, donde nos volvemos a encontrar. ¡Los espero!”, afirmó la diva en redes sociales comunicando la tan ansiada noticia.

Si bien en las últimas semanas hubo muchos rumores sobre su posible vuelta, la cuarentena que Viale deberá hacer al regreso de su viaje de Europa terminó acelerando el regreso de la Chiqui a la pantalla de Canal 13.

“¡No hay fecha aun y no sé de dónde salieron los invitados! No hablé con la producción. Tampoco (sobre) la fecha”, había asegurado Legrand en diálogo con Teleshow luego de que se asegurara que podría conducir el programa del sábado 4 de septiembre, que contaría con María Eugenia Vidal como invitada.

“Por el momento no voy a volver. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. Voy a volver cuando me sienta segura", había enfatizado en ese sentido.

Sin embargo, luego de alejarse de las pantallas en marzo de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández instauró la primera cuarentena en el país, el tan ansiado regreso se dará, luego de que la conductora recibiera las dos dosis de la vacuna Sputnik V, este sábado 28 de agosto.