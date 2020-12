(ADNSUR) Luego de nueve meses en los que decidió alejarse de la televisión para prevenir el contagio por coronavirus, Mirtha Legrand volvió a su clásica mesa de "La noche de Mirtha", en una edición especial de Canal 13 en la que compartió una cena con su nieta y reemplazante durante 2020, Juana Viale.

El programa comenzó "con estrictos protocolos sanitarios" para cuidar a la diva televisiva, que recién apareció en escena cerca de las 21.55.

Según se supo en la previa, Mirtha llegó al estudio mayor ya maquillada y peinada, y se dirigió directamente a su camarín para cambiarse y aguardar que las luces y las cámaras estuvieran listas para dar comienzo a la grabación del programa, que desde el inicio de la pandemia se filma horas antes en un falso vivo.

“¡Emocionante edición de #LaNocheDeML! Mirtha Legrand, @Viajuani y Marcela Tinayre @MTinayre juntas!!! Mañana préndete a la #MesazaEnCasa desde las 13.30 hs por la pantalla de @eltreceoficial.”— Mirtha Legrand on Twitter Link Mirtha Legrand on Twitter

El domingo a las 13.30 todo volverá a la "nueva normalidad", ya que "Almorzando con Mirtha Legrand" será conducido en soledad por la actriz Juana Viale, como ya lo hizo en 78 oportunidades en los últimos nueve meses.

El programa comenzó con una audiencia cercana a los 8 puntos.

“La señora Mirtha Legrand vuelve a su mesa para todos ustedes. Es una felicidad enorme. Como conductora me siento nerviosa porque la voy a entrevistar yo, quédense tranquilos. Así que es un peso pesado que tengo que enfrentar en la mesa, ni más ni menos. Estoy feliz como nieta que mi abuela pueda venir a su programa… Las emociones las dejamos para después”, la presentó Juana.

“¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Qué linda vuelta, qué maravilla”, dijo Mirtha en sus primeras palabras, emocionada ante el reconocimiento de todos en estudios.

“¿Quién hubiera dicho, cuando eras chiquitita, que íbamos a estar juntas? Te quiero felicitar porque lo que has hecho es maravilloso, Juana", le dijo.

Ya en la mesa, Mirtha contó que estuvo acompañada en todo momento por su asistente personal, Elvira, y que el comienzo de la cuarentena no fue difícil para ella, pero que a medida que avanzaban los meses empezó a sentir que el encierro se hizo “insoportable”.

“¿Sabés qué es lo que me mata? La cama. Me cuesta salir de la cama. Tengo mi cuarto, mi televisión, mis libros y camino... Tengo un departamento grande, entonces camino, pero no es lo mismo”, confesó.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Mirtha recordó a su hermana, Goldy, quien murió el 1 de mayo.

“Fue terrible para mí. Me he dado cuenta de que es la mitad de mi vida. Imaginate: mi hermana, mi gemela, toda la vida juntas... Hay noches que me despierto llorando por ella”, contó.

La pandemia

Mirtha también se refirió a la realidad del país y dijo: "La pandemia nos ha pegado muy duro y la veo muy difícil. Hay mucha pobreza... ¿Sabés qué es lo que más me aterra? La desocupación, la gente que no tiene trabajo. En casa, cuando éramos chicos en Villa Cañás, comíamos con nuestros padres y cuando hablaban de alguien que estaba sin trabajo era un dolor... Era terrible pensar que alguien no llevaba dinero a su casa para comer. Y ahora ves que hay mucha gente pobre. La desocupación aumentó”.

“Esta pandemia nos ha hecho daño a los mayores y a los más chicos. Hemos sido los más sufridos”, aseguró.

La noche de Mirtha - Programa 19/12/20 - ¡VOLVIÓ MIRTHA!

La emoción volvió al programa, ya también con su hija Marcela, con un video que grabaron destacadas figuras del mundo del espectáculo -y también amigos de Mirtha- para dejarle un mensaje de aliento a la diva en este momento tan especial de su vida. Los que participaron del mismo fueron Juan José Campanella, Gino Bogani, Graciela Borges, Jorge Lanata, Ricardo Darín, Adrián Suar y Susana Giménez.