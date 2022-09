Mirtha Legrand volvió en la noche del sábado a la televisión argentina, en una mesa en la pantalla de Canal 13 que incluyó a Moria Casan, su pareja y político “Pato” Galmarini, el conductor Baby Etchecopar y el cantante José Luis Rodríguez.

Mirtha volvió a enfrentar su “mesaza” tras nueve meses desde su última aparición, en el cierre del ciclo que principalmente llevó adelante en 2021 su nieta Juana Viale, tras la pandemia.

En la noche, Mirtha confesó que emocionada, lloró antes de salir al aire, embargada por un sentimiento de emoción.

En medio de los primeros temas tocados en la mesa, todos se solidarizaron con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el atentado que sufrió semanas atrás.

Tras escuchar la posición de cada uno de los invitados sobre la situación, Mirtha dijo: “El odio tiene que desaparecer, no se puede vivir así”.

"Son muy pesados": Mirtha Legrand, furiosa de los memes donde se burlan de su edad

En relación a su regreso, confesó: "Pensé que no volvía más”,

“Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”, expresó.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama”, resaltó.