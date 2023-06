Mirtha Legrand llamó al intendente y sacaron su estatua: "Ni los dientes son míos"

Días atrás, en el marco del cumpleaños 121° de Villa Cañás, las autoridades inauguraron una estatua en honor a Mirtha Legrand. El homenaje tomó una fuerte repercusión debido a que se indicó que para muchos no es para nada fidedigno con el aspecto de la diva.

A pesar del agradecimiento de la Chiqui, se supo en las últimas horas se comunicó con el intendente de Villa Cañás para pedirle que hagan unas modificaciones a la estatua y sea más fidedigna a su figura.

"No me gustó. Yo no quiero hablar en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños, porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima”, dijo La Chiqui el pasado lunes en una entrevista con su hija Marcela Tinayre, en Polémica en el bar.

“La sacaron”, dijo entre risas ayer en conferencia de prensa en un evento de moda donde le consultaron por el tema, y aclaró que habló con el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, y le pidió que la mande "a arreglar".

"Le dije ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: Bueno Mirtha, la vamos a sacar. Pero yo le dije: Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de la provincia de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí". Pero agregó: "la idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”.

Pese al pedido de la conductora, las autoridades decidieron remover la escultura ubicada en la plaza que lleva su nombre. Lo cierto es que el artista a cardo de la obra, Daniel Melero, en diálogo con El doce aseguró que todo se realizó con la autorización de la conductora.

Respecto a las críticas, fue tajante: “No tienen que ser destructivas porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”.