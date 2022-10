Mirtha Legrand lo hizo de nuevo. Esta vez, con Jorge Lanata.

La conductora de “La noche de Mirtha”, mitad en broma mitad en serio, le preguntó al periodista por qué no lo invitó a su casamiento con Elba.

Al aire, ni bien se sentaron para compartir la noche de Canal 13, Mirtha lo felicitó, coqueteó con él y le preguntó sobre aquella jornada del 23 de abril en Exaltación de la Cruz.

“Hace mucho que te quería preguntar… ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?”, le dijo.

“Es increíble en todo el sentido de la palabra, en lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa… yo ya le expliqué, no te invité porque era re lejos y tarde, entonces dije ‘¿para qué te voy a meter en ese compromiso?’”, aclaró.

“Yo esperaba la tarjeta, yo decía ‘hoy va a llegar’ y al día siguiente lo mismo. Es un chiste que hago, si me hubiera dolido mucho no te lo preguntaba”, le aclaró.

Santi Maratea descolocó a Mirtha Legrand cuando le preguntó por su vida amorosa

"Me hubiera encantado que vinieras, es más, no le digas al Elba, la próxima vez que me case te invito”, le retrucó finalmente Lanata.