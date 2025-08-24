Mirtha Legrand fue lapidaria con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo a Nico Vázquez”

Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados con una declaración contundente sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Durante un diálogo con Karina Iavícoli en La Noche de Mirtha, la conductora criticó a la actriz por haber hablado públicamente de una infidelidad.

“Lo hizo quedar como un cornudo” , lanzó la diva, señalando que la confesión de Accardi afectó la imagen de su pareja.

La conversación comenzó cuando Legrand le preguntó a Iavícoli cómo se origina un chisme. “Cuando el ruido suena, algo siempre es verdad. Esa semana pasó lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi”, respondió la panelista de Intrusos.

“Fue muy feo eso, muy feo”, insistió Mirtha, mientras Iavícoli analizó: “Ella quedó en un lugar feo. No está bueno. Entiendo su necesidad de hablar, pero queda en un mal lugar como mujer. Nunca vi a un hombre hacer eso”.

Legrand, firme en su postura, agregó: “Generalmente, una infidelidad se oculta. No se comenta. Ella habló largo en televisión. No se explican esas cosas, se ocultan. No se habla más”.

Frente a la pregunta de la periodista sobre si estaba mal que Accardi contara lo ocurrido, la conductora reafirmó: “Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo. Es una fea palabra. Existe. Es así”.