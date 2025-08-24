Mirtha Legrand fue lapidaria con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo a Nico Vázquez”
En su programa La Noche de Mirtha, la conductora cuestionó a la actriz por haber hecho pública una infidelidad y consideró que su confesión expuso a su marido.
Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados con una declaración contundente sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.
Durante un diálogo con Karina Iavícoli en La Noche de Mirtha, la conductora criticó a la actriz por haber hablado públicamente de una infidelidad.
“Lo hizo quedar como un cornudo”, lanzó la diva, señalando que la confesión de Accardi afectó la imagen de su pareja.
La conversación comenzó cuando Legrand le preguntó a Iavícoli cómo se origina un chisme. “Cuando el ruido suena, algo siempre es verdad. Esa semana pasó lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi”, respondió la panelista de Intrusos.
“Fue muy feo eso, muy feo”, insistió Mirtha, mientras Iavícoli analizó: “Ella quedó en un lugar feo. No está bueno. Entiendo su necesidad de hablar, pero queda en un mal lugar como mujer. Nunca vi a un hombre hacer eso”.
Legrand, firme en su postura, agregó: “Generalmente, una infidelidad se oculta. No se comenta. Ella habló largo en televisión. No se explican esas cosas, se ocultan. No se habla más”.
Frente a la pregunta de la periodista sobre si estaba mal que Accardi contara lo ocurrido, la conductora reafirmó: “Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo. Es una fea palabra. Existe. Es así”.