BUENOS AIRES - Desde que comenzó la cuarentena social y obligatoria en la Argentina, la conductora Mirtha Legrand decidió cederle su lugar a su nieta Juana Viale. En el almuerzo del domingo, la actriz se comunicó con su abuela y los invitados a la “mesaza” aprovecharon la oportunidad para preguntarle cómo está.

En un ida y vuelta, Diego Pérez le preguntó cómo estaba vestida en su casa. “Uso un deshabillé, una bata linda. Yo soy coqueta, estando sola en mi casa o con Elvira”, contó Mirtha. A lo que Diego preguntó: “¿Nunca usaste un jogging?”.

En ese momento, Mirtha confesó cuál es la prenda que jamás en su vida usó. “Te voy a contar una cosa, jamás me puse un jean. ¡Nunca! No es que lo desprecie, pero no va con mi cuerpo. Ni con mi físico, aún siendo joven, eh“, reveló. Y añadió: “Cuando yo me veo en fotos pienso: ‘Dios mío, qué figura que tenía'”. Juana recordó que tiene en su casa unas pantuflas con taco chino. ¡Siempre impecable!.

La actriz se animó a responder un ping pong de preguntas que le realizó uno de sus invitados y contó qué es lo que más admira de su abuela y qué pregunta le gustaría hacerle. Sin titubeos, Viale se mostró segura y afirmó: “El amor por sus nietos y bisnietos”.

Luego, le preguntaron: “¿Qué creés que le aportaste al programa?”, a lo que la nieta de la diva de los almuerzos respondió de forma seria: “La posibilidad de un diálogo distinto en la mesa”, y luego, entre risas añadió: “Poder decir malas palabras, a veces”.

En el final del ping pong, quisieron saber: “¿Qué pregunta le harías a Mirtha?”. En ese momento Viale reveló que le gustaría que su abuela contara su historia de amor con Daniel Tinayre, quien estuvo casado durante casi 50 años con Mirtha y falleció en 1994.

“Es bellísima la historia. Ella dejó plantado a un médico, y el francés lo enamoró”, relató. Y añadió: “Lo llamó por teléfono al médico y le dijo que lo disculpara, pero que no se iba a casar con él”.