Mirtha Legrand aseguró que Adrián Suar y Natalie Pérez viven una historia de amor: "Ustedes.."

Durante un momento destacado del programa La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand interrumpió la conversación con una pregunta directa que sorprendió a todos los presentes. Adrián Suar, actor principal y director de la película Mazel Tov, participó como invitado junto a Natalie Pérez, quien también forma parte del elenco.

“¿Ustedes están saliendo?”, les preguntó la conductora a los actores, que estaban sentados uno al lado del otro, tomándolos desprevenidos. Suar, quien también es el director de programación de Eltrece, trató de asimilar la situación y devolvió la pregunta: “¿Si Natalie y yo somos pareja?”. La periodista Sandra Borghi, sentada estratégicamente entre ellos, se sumó al momento con un comentario picante: “¿Hay match acá?”.

Natalie Pérez, por su parte, reaccionó con una mezcla de humor e ironía: “¿Sospechás que tenemos algo?”, mientras que Benjamín Rojas, otro de los actores que participan en la película —que llegará a los cines de todo el país el jueves 17 de abril— agregó entre risas: “Justo iba a preguntar lo mismo durante el rodaje”.

En ese momento, Natalie intentó despejar el malentendido con una frase que aludía al respeto por la conductora: “Mirtha, yo no te quiero contradecir…”, pero Suar intervino rápidamente: “A la conductora no se la contradice. Si Mirtha dice que salimos, salimos”. El momento cerró con la participación de Borghi, quien comentó con tono divertido: “Les cambio de lugar”, reforzando el tono lúdico y distendido del intercambio.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, el actor y director de la película contó cómo fue la filmación, el trabajo con sus compañeros y su doble rol que estrenó con 30 noches con mi ex, de 2022 y que protagoniza con Pilar Gamboa.

Tras el intercambio humorístico originado por la pregunta de la diva sobre un posible vínculo entre los actores, derivó la conversación hacia la situación sentimental actual de Natalie. Fue Valeria Mazza quien retomó el hilo y preguntó directamente si la actriz se encontraba en pareja. Con una respuesta breve y tímida, ella respondió con un “no, no”.

Su reacción generó sorpresa inmediata entre los presentes, que no disimularon su asombro cuando ella comentó su edad: “Ya sé que parezco, pero no soy tan chica”, dijo al revelar que tiene 38 años.La propia Mirtha Legrand intervino entonces con un elogio directo: “¿Cómo no tenés novio siendo tan bonita, atractiva y con tanto éxito?”. “No sé, no sé. Pero ya llegará el amor”, respondió.

Durante el programa, luego del momento en que se abordó la vida personal de la también cantante, Suar tomó la palabra para destacar su versatilidad artística. En su rol de productor y director, elogió la trayectoria de la actriz, quien también ha consolidado una carrera en el ámbito musical. Suar señaló que Pérez tiende a minimizar su faceta musical, pero desde su perspectiva, ambas dimensiones tienen un peso equivalente en su carrera actual. “Ella reniega un poco eso, pero yo creo que lo actoral hoy está a la par de la música”, la elogió.