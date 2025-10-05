Fede Bal fue invitado a La Noche de Mirtha este sábado 4 de octubre y mantuvo una conversación franca con la conductora sobre su vida sentimental, revelando las razones por las cuales sus relaciones suelen ser cortas. El actor reconoció que su forma de actuar responde a un patrón personal que está tratando de cambiar.

El hijo de Carmen Barbieri explicó su historial amoroso señalando que actualmente existe una nueva dinámica en las parejas:

“La gente se está vinculando de otra manera, yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando, lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”. Rocío Moyano, la comodorense que quiere “armar quilombo” en Gran Hermano 2025

Fue entonces cuando la Chiqui no tardó en calificarlo, bromeando con su fama: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?“. Fede Bal se definió a sí mismo como un amante de ascensos veloces y descensos igualmente rápidos en el plano sentimental.

“Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”, confesó el actor.

Mirtha resumió y repreguntó si la responsabilidad estaba en él o en la otra persona. “Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, iindagó. Ante esto, Fede asumió la culpa: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan todas.

La sinceridad y los nuevos vínculos de Fede Bal

Ante el constante aburrimiento, Mirtha Legrand quiso saber cómo manejaba el fin de esos romances. “Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?“, continuó la conductora. Así, a pesar de responder sin tapujos, Bal se mostró poco orgulloso de su comportamiento pasado: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".

De esta forma, el actor se definió en una nueva etapa de su vida amorosa, donde la sinceridad brutal y la ausencia de compromiso formal son su nueva bandera