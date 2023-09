Javier Milei fue entrevistado este viernes por Alejandro Fantino a poco más de un mes de las elecciones nacionales y minutos antes de iniciar la charla, le regaló un objeto que dejó encantado al economista.

El periodista le reveló que viajó hasta Grecia con tal de obsequiarle algo significativo para el candidato que lo tomó de muy buena manera y hasta hizo recordar a muchos algo similar ocurrido con Lionel Scaloni antes de ganar la Copa del Mundo.

“Te regalo a Leonidas, está todo cag… a flechazos”, comentó Fantino. “Pero sigue en pie”, interrumpió Milei mientras lanzó una carcajada.

Todo esto trae como recuerdo al periodista trabajando para ESPN y en esa recordada entrevista con Scaloni cuando se consagró campeón de América después de ganarle la final a Brasil por 1 a 0 con gol de Ángel Di María.

En aquella oportunidad, Fantino le dijo al DT: “esta es la espada que empuñó Leonidas. Empuñala y tenela. Me tenés que prometer que no tenés miedo”, manifestó el conductor. “No tengo miedo”, contestó el entrenador con mucha firmeza, sin saber que meses después iba a alzar el título más importante del planeta.

Siendo que el ex conductor de Animales Sueltos tuvo un gesto prácticamente similar para con las dos figuras destacadas en la actualidad, comenzaron a surgir las versiones que los regalos del periodista serían clave para que los receptores logren lo que tanto ansían. En el caso de Milei, ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta o en el ballotage, en caso de que se realice.