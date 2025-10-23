Miguel Mateos, uno de los íconos más emblemáticos del rock en español, llega a Chubut con su gira “Rockas Vivas”, un homenaje a sus primeros años de carrera y a un período clave de la historia argentina. Con una propuesta que mezcla memoria, música y un mensaje profundo sobre los tiempos que marcaron su obra, Mateos invita a un recorrido único por sus clásicos, en un espectáculo que promete emocionar a varias generaciones de fans.

Este jueves 23 de octubre, Miguel Mateos se presenta en Trelew con un show que recorre sus primeros álbumes en una retrospectiva que abarca del ’81 al ’85. La cita será en el Gimnasio Municipal Nº 1 y contará con la participación de 10 músicos que acompañan al artista en este homenaje a una época clave de la historia argentina y de su carrera.

Luego, mañana viernes 24 de octubre, el músico llegará a Comodoro Rivadavia para presentarse en el Teatro María Auxiliadora a partir de las 21 horas.

Sobre su show, Mateos comentó: “Es un recorrido por los primeros álbumes de Miguel Mateos/Zas, como parte de la gira que inicié en julio. En ese período están la dictadura, Malvinas, el retorno a la democracia y todo está explícitamente planteado en esos discos”.

“Quiero encontrarme con ese público transgeneracional. A los grandes les permite explicar qué fue la dictadura, la importancia de defender la democracia y recuperar valores; y hay una búsqueda interesante en los jóvenes que me ha sorprendido gratamente”, agregó en diálogo con la prensa.

QUIÉN ES MIGUEL MATEOS

Nacido el 26 de enero de 1954, Miguel Mateos integró el grupo “Cristal” y luego lideró la banda Zas desde 1970. En 1988 inició su carrera como solista, radicándose en Los Ángeles, donde alcanzó gran éxito. Con más de tres millones de discos vendidos y más de cuatro décadas de carrera, Mateos se ha consolidado como un hito del rock en español.

Entre sus discos más destacados están “Obsesión” (1990), “Kriptonita” (1991), “Pisanlov” (1996) y “Bar Imperio” (1998). En los últimos años ha continuado presentando material y realizando giras, celebrando sus 40 años de trayectoria con conciertos en importantes teatros como el Gran Rex y el Teatro Colón. Con información de Jornada Stream y CMTV, redactada y editada por un periodista de ADNSUR