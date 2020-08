Si algo es bien característico de Mick Jagger son sus pasos de baile. No existe persona en el mundo que no sepa cómo se mueve el líder de The Rolling Stones. Sin embargo, lo que quizás no todos saben es quién fue el artista que inspiró esos pasos.

En una entrevista brindada a la revista Rolling Stone en 1995, Jagger reveló de quién sacó su estilo de baile tan particular: “Solía aspirar a ser como James Brown en su manera de moverse, así que copié mucho de sus pasos en los primeros años. […] Ya no los hago actualmente”.

En relación a qué movimientos tomó, Jagger contó en la revista Time:

“Copié todos sus movimientos. Solía hacer su deslizamiento a través del escenario. No podía abrirme de piernas, así que ni lo intenté. […] Había un movimiento en particular que lo supe hacer durante un tiempo pero después lo dejé. Ese en el que te mueves lateralmente de un lado a otro del escenario y doblas un pie. Podía hacer eso. Pero es una cuestión de actitud, no solo mover el cuerpo”.

James Brown, conocido como el padrino del soul, no solo inspiró los movimientos de Mick, sino también la música de varios artistas, incluidos The Rolling Stones. En esa misma entrevista, Jagger habla de la influencia de Brown en Michael Jackson, Prince, Bruno Mars y revela que el álbum Live at Apollo –al igual que otros discos de música funk- tuvo gran impacto en el trabajo de su banda.

James Brown - Best Dance Moves Ever





Mick Jagger dancing after heart surgery

Recordemos que el líder de The Rolling Stones produjo una biopic basada en la vida de Brown llamada Get On Up, dirigida por Tate Taylor y protagonizada por Chadwick Boseman (Black Panther). Además de elogiar a quien inspiró su estilo de baile, Jagger recordó a Little Richard, de quien dijo haber aprendido mucho sobre la presencia arriba del escenario.

Fuente: Indie Hoy