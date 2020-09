BUENOS AIRES (ADNSUR) - Mica Viciconte (31) en su paso como invitada de Bienvenidos a bordo, la flamante participante de Cantando 2020 dejó helado a Guido Kaczka al referirse a su relación de más de tres años con Fabián Cubero (41).

“Todavía no nos separamos. ¿Pueden creerlo? No tuvimos peleas grandes sino discusiones tontas, sobre quién limpia la casa y eso...”, admitió con sarcasmo. Entonces, Guido agregó: “Claro ustedes hablan como que van a seguir toda la vida. ¿No?”.

Mica Viciconte dejó helado a Guido Kaczka con su respuesta sobre el amor hacia Fabián Cubero

Sin embargo, Viciconte fue brutal con su cruda respuesta: “No, no. Tenemos en claro que no vamos a seguir para toda la vida. El amor no dura para toda la vida. Proyectamos, pero se sabe que generalmente…”. En ese instante al conductor se le transformó la cara al exclamar que “¡¿El amor no dura para toda la vida?!” y consultó sobre qué proyectaba con Poroto entonces, a lo que ella reveló: “Proyectamos tener un hijo”.

Intrigado, Guido indagó: “¿Cubero piensa igual?”. Con picardía, Mica aludió al matrimonio que Fabián tuvo con Nicole Neumann, del cual resultó padre de Indiana, Sienna y Allegra: “Yo creo que ha tenido experiencia, él sabe que las parejas no duran para toda la vida”.

Al final, Mica Viciconte confirmó el excelente presente sentimental que atraviesa con Fabián Cubero, para alivio de Guido Kaczka: “Por ahora venimos bárbaro con la pasión. Todavía estamos en la etapa de enamoramiento, creemos. La pandemia nos unió, nos queremos, la pasamos bien, proyectamos tener un hijo, ¿pero estar toda la vida juntos? Yo le digo que disfrutemos y vivamos el presente”.