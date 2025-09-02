La reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente, una figura muy influyente en el mundo de la predicción en América Latina, volvió a poner en el centro de la atención a una de las parejas más queridas y mediáticas del ámbito deportivo: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Con un historial de aciertos que ha capturado la atención de millones, Mhoni compartió recientemente una inquietante predicción que parece vislumbrar cambios profundos en la relación del futbolista argentino y su esposa.

LA TERRIBLE PREDICCIÓN DE MHONI VIDENTE SOBRE LA RELACIÓN DE MESSI Y ANTONELA ROCCUZZO

Mhoni Vidente se consolidó como una de las astrólogas más populares en la región, ganando notoriedad no solo por sus interpretaciones astrológicas vinculadas a figuras del espectáculo, sino también por sus visiones relacionadas con eventos mundiales, fenómenos naturales y cuestiones políticas. Su alcance y sus seguidores abarcan desde fanáticos de la astrología hasta personas interesadas en conocer el futuro de sus ídolos.

En este marco, la vidente decidió enfocar su atención en la vida personal de Lionel Messi, un ícono del fútbol mundial, y su pareja de toda la vida, Antonela Roccuzzo.

Con la lectura de cartas como herramienta principal, Mhoni compartió su visión respecto al futuro de la pareja, generando una ola de comentarios, reacciones y cierto grado de controversia.

Durante su última emisión, Mhoni Vidente sorprendió a su audiencia con un anuncio contundente. “Iniciaron el trámite para…”, comenzó la vidente, dejando a todos a la expectativa antes de concluir con una afirmación que no pasó desapercibida: “Se van a divorciar”.

Este pronóstico sobre la separación matrimonial de Messi y Antonela tomó por sorpresa a sus seguidores y a la prensa, dado que hasta ahora la pareja mantiene una relación sólida y privada, alejada de los escándalos y rumores mediáticos sistemáticos.

Mhoni explicó que esta visión se basa en señales que percibió en la lectura de las cartas, sugiriendo que, aunque la pareja ha estado unida durante años, podría estar transitando por una etapa complicada que los llevaría a considerar caminos separados.

EL FUTURO DE MESSI SEGÚN MHONI VIDENTE

Más allá del anuncio sobre el matrimonio, Mhoni Vidente también ofreció una perspectiva sobre la vida personal y profesional de Lionel Messi tras esa posible ruptura.

En este sentido, indicó que el astro del fútbol “anhela regresar a su juventud”, un deseo que, según la vidente, estaría relacionado con querer experimentar cosas que no pudo disfrutar plenamente debido a las exigencias de su carrera deportiva.

“Lionel Messi dedica gran parte de su vida al fútbol y a los entrenamientos; ahora, siente que quiere vivir nuevas experiencias, recuperar el tiempo perdido”, explicó Mhoni, sugiriendo que el deportista podría pasar por un proceso personal de redescubrimiento.

La predicción de la vidente despertó un amplio debate entre los seguidores de Messi y Antonela, así como entre los fanáticos de Mhoni Vidente. Algunos se muestran escépticos y consideran que este tipo de predicciones puede responder más al interés mediático que a hechos reales, mientras que otros defienden la reputación de Mhoni y se mantienen atentos a cualquier señal que confirme la visión entregada.

Por su parte, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo optaron por mantener un perfil bajo, sin emitir declaraciones al respecto, como es habitual cuando enfrentan rumores o especulaciones sobre su vida privada.

Aunque la verdad sobre el futuro de la relación entre Messi y Antonela solo el tiempo la dirá, esta predicción pone sobre la mesa la fragilidad que puede tener incluso el vínculo más sólido cuando se enfrenta a nuevos desafíos emocionales y personales.

Con información de Vía País, editada y redactada por un periodista de ADNSUR