El hecho de contar con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden ("Into the woods"), Andrew Rannells ("The Book of Mormon") todos juntos protagonizando una película ya causa suficiente emoción y si a eso le sumamos un poco de música, brillos y una fecha de estreno basta para aumentar aún más la expectativa.

"El baile" es el nuevo musical que está próximo a llegar a Netflix, plataforma que este jueves nos mostró su primer adelanto. "Todos merecemos celebrar", asegura el avance, y es por ello que podremos disfrutar de una historia de amor y música. La película es dirigida por Ryan Murphy ("Glee", "American Horror Story"), con guión de Chad Beguelin y Bob Martin y está basada en hechos reales y a su vez en un musical de Broadway nominado al Tony.

El baile | Avance oficial | Netflix

Cuenta la historia de Dee Dee Allen (Streep) y Barry Glickman (James Corden), una dupla de actores que tras años de fama y premios Tony, no les está yendo muy bien. En su búsqueda para volver a brillar, conocen la historia de Emma (Jo Ellen Pellman), una adolescente a la que no dejan ir al baile junto a su novia Alyssa (Ariana DeBose).

Convencidos de que todos son dignos de bailar y disfrutar, llevan a cabo una estrategia junto a sus amigos Angie (Kidman) y Trent (Rannells) para ayudar a Emma y, de paso, salvar su reputación. Sin embargo, en el camino todo lo que proyectaron sucederá de forma inesperada siendo una experiencia enriquecedora para cada uno de ellos.

Figuras como Kerry Washington ("Scandal"), Keegan-Michael Key ("Comedy Central Key & Peele") y Tracey Ullman ("Into the woods") también completan el elenco de una superproducción llena de colores, y canciones que nos llegarán al corazón.

En tiempos de pandemia por el estallido del coronavirus, y ante el todavía cierre de muchas salas de cine en el mundo, "El Baile" podrá verse en Netflix desde el 11 de diciembre.