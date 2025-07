Mercedes Oviedo se vio envuelta en una polémica que no le causa ninguna gracia. La actriz, conocida por su trabajo en la obra de teatro “Rocky”, fue señalada como la tercera en discordia en la relación de 18 años entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

Sin embargo, en diálogo exclusivo con Puro Show, Oviedo negó rotundamente cualquier tipo de vínculo romántico con su compañero de teatro y aclaró la situación con total sinceridad y tranquilidad.

MERCEDES OVIEDO ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL ESCÁNDALO CON NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI

"Está todo bien, mi familia sabe quién soy. No me hizo falta ni siquiera aclarar que esto era mentira con mis íntimos", expresó Mercedes Oviedo, dejando en claro que las especulaciones no afectaron su entorno más cercano.

“Odio estar en todos lados, porque soy muy tranquila con mi vida y no abro las puertas de mi vida”, agregó, mostrando su incomodidad ante la exposición mediática que la situación generó.

La actriz también destacó la comunicación constante que mantiene con su familia y con la familia del padre de su hijo, asegurando que todos están al tanto de la verdad y que no hubo motivo para preocuparse.

“No estoy acostumbrada a esto, no me gusta, huía de este tipo de cosas. Mis familiares me preguntaron cómo estaba porque salió en todos lados, pero ellos sabían que era mentira. Tengo mucha comunicación con mi familia, con la familia del padre de mi hijo. Y está todo súper bien”, afirmó con firmeza.

Lejos de modificar su forma de ser, Mercedes dejó en claro que no cambiará su actitud ni su manera de vivir por rumores infundados. “Soy una persona que me manejo libremente y no voy a cambiar mi actitud ni mi manera de ser por estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder. Soy así, demostrativa con mis amigos, soy cariñosa”, explicó, reafirmando su autenticidad y naturalidad.

QUÉ DIJO MERCEDES OVIEDO SOBRE EL VÍDEO ÍNTIMO CON NICO VÁZQUEZ

Uno de los focos de la polémica fue un video en el que se la puede ver bailando junto a Nicolás Vázquez. Al respecto, Mercedes fue contundente: “No hice nada malo, bailé con un compañero de trabajo. Hablé con Gimena, está todo bien. Siempre estuve tranquila, cuando no hacés nada malo, estás tranquilo. No hay culpa, no hay nada. No tengo nada que esconder, voy a salir y decir siempre lo mismo”.

Uno de los aspectos que más le dolió a Mercedes Oviedo fue la exposición mediática de su hijo pequeño. "No es un momento grato, yo tengo un hijo chiquito, lo nombraron en televisión, salió una foto de mi hijo. Me parece una falta de respeto que salga el nombre de mi hijo y del papá de mi hijo… Es una situación muy triste para ellos y todo mi respeto para ellos", manifestó con un tono de tristeza y preocupación.

Finalmente, la actriz concluyó: “Esto que se arma alrededor es muy feo para todos”. Su mensaje fue claro: la verdad está de su lado, y su prioridad es cuidar la tranquilidad y privacidad de su familia, más allá de las especulaciones y rumores que circulan en los medios.