Maxi Guidici reapareció tras su urgente internación con un mensaje a su ex: "esa Juli ya..."

Maxi Guidici fue internado el viernes por una sobredosis de pastillas ansiolíticas en un momento delicado de su vida personal y este sábado volvió a la escena con un mensaje en sus redes sociales.

El joven participante de Gran Hermano fue breve durante este fin de semana e hizo un adelanto exclusivo para sus seguidores y así brindarles tranquilidad.

“Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone”, comenzó diciendo el ex participante de la casa más famosa.

Para llevar mayor tranquilidad a sus seguidores, Maxi continuó: “en breve hago un video contando todo. Juli no hizo nada malo, nada. Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida”.

Cerrando su breve reaparición en las redes, señaló: “ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más para de nada para mí. En breve hago video, los quiero mucho”.

El polémico mensaje de Alfa a Maxi después de enterarse que fue internado de urgencia: "En la vida..."

Después de tantas horas de incertidumbre sobre su cuadro de salud, Maxi finalmente reapareció y buscó a toda costa desligar a su ex pareja de su actual y complicada situación, después de que ella denunciara también haber recibido todo tipo de críticas por lo ocurrido.