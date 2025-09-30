Martín Fierro 2025: la confesión de Evangelina Anderson sobre su video viral con Eros Ramazzotti

Los Premios Martín Fierro 2025 volvieron a convocar a todas las figuras de la televisión argentina en una ceremonia celebrada en el Hotel Hilton de Buenos Aires, transmitida en vivo por Telefe y con la conducción de Santiago del Moro. Organizados por APTRA, estos galardones reconocen lo más destacado del año en 35 categorías, además de otorgar el prestigioso Martín Fierro de Oro.

Desde las 19 horas, las cámaras captaron cada detalle de la esperada alfombra roja, por donde pasaron celebridades luciendo sus atuendos más sofisticados.

Iván de Pineda, Zaira Nara, Sol Pérez, Momi Giardina, Roberto Funes Ugarte y Santi Talledo fueron los encargados de recibir a los invitados y dialogar con cada uno de ellos.

Uno de los primeros momentos que llamó la atención fue la declaración de Evangelina Anderson, quien fue consultada sobre el video viral que protagonizó junto a Eros Ramazzotti:

Rocío Moyano, la comodorense que quiere “armar quilombo” en Gran Hermano 2025

“Fue un chiste de él, somos amigos, fuimos a comer a la casa de él, nos atendió súper bien”, explicó la modelo, descartando cualquier rumor.

Y ante la pregunta de Robertito sobre si iba a festejar la noche con alguien, contestó: “No, si mañana empezamos MasterChef temprano”.

Pampita y Wanda Nara, protagonistas

Las cámaras también captaron la llegada de Wanda Nara, entrevistada por su hermana Zaira e Iván de Pineda, con quienes habló sobre su presente profesional y se mostró sonriente antes de ingresar al salón principal.

En tanto, Pampita deslumbró con su look y fue recibida por Momi Giardina y Santi Talledo. La modelo se mostró relajada y compartió detalles de su elección de vestuario, generando una de las ovaciones de la noche.

La Voz Argentina: un participante casi no sube al escenario, se olvidó la letra y su compañero lo salvó

Susana Giménez, la diva de la noche

Uno de los momentos más esperados se dio con la llegada de Susana Giménez, que revolucionó la alfombra roja. Saludó afectuosamente a Darío Barassi y a Florencia de la V, y tuvo una charla descontracturada en la transmisión en vivo.

“Estoy on fire, pero alone”, lanzó Susana entre risas cuando le preguntaron por su presente sentimental. Lució un vestido de Nadir Khan y Roberto Cavalli con plumas livianas, y reveló su secreto para mantenerse en forma: “Hago la intermitente, como poco y vivo con mis perros, tranquila”.

La diva también destacó la importancia de la gala: “Es importante porque te encontrás con amigos que no ves desde hace mucho”. Y sobre la elección de su look agregó: “Tenía tres vestidos y no sabía cuál ponerme. Si coincidimos, no pasa nada, es la belleza y el aura de cada una”.