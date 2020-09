BUENOS AIRES (ADNSUR) - Martín Baclini reapareció en Los Ángeles de la mañana, luego de estar por varios meses ausente de la escena mediática. El mediático empresario estuvo como invitado de LAM luego de que se conociera que Agustina Agazzani no le devolvió 30 mil pesos que le había prestado.

Sin embargo, luego de referirse al tema, Ángel de Brito lo miró y le dijo de frente que lo notaba raro en su cara. "Estás bien físicamente. ¿Te hiciste la cara nueva?", preguntó De Brito si vueltas.

"Bótox. El tipo es resincero. Me puse bótox", contestó Martín y se levantó de su asiento para bromear sobre el tema. Ángel le señaló que "te pusiste acá en la frente".

"En todos lados, mi amor", exclamó Baclini con tono jocoso.

Martín Baclini confirmó que participará con Charlotte Caniggia en Cantando 2020

Cinthia Fernández, que estaba del otro lado de la pantalla desde su casa mirando LAM, no tardó en reaccionar y expresar su picante descargo a través de su cuenta de Twitter y bromear al respecto.

"¡Cuánto botox! jajajaja por el zoom de las nenas me pierdo de reírme fuerte un rato. ¡Cuánto meme LAAAAAMM!", escribió la panelista junto al emoji de una cara en shock al ver a su ex totalmente cambiado tras someterse al botox.

Cinthia Fernández señaló días atrás a Agazzani de haberle robado una importante suma de dinero a Baclini, una denuncia que ya había realizado Yanina Latorre hace un mes en Los Ángeles de la Mañana.

Todo comenzó cuando el rosarino, hace algunos días atrás, insinuó en un posteo que Cinthia seguía enamorada de él, algo que la ex participante del Bailando respondió sin pelos en la lengua.

"¿Qué sos, la última coca del desierto? No tiene sentido del humor, la cuarentena le hizo perder el sentido del humor al Osho de cabotaje", arrancó disparando Fernández, para luego agregar, ya acusando directamente a la modelo: “Yo no soy la que cantó Bohemio enamorado de nuevo. Yo no soy la que volvió a llamar en plena cuarentena. Ella no me interesa. Pero por lo menos, yo no le robé a Martín. Fíjense…. 30 mil pesos le sacó”.