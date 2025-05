Marley reveló el incidente que tuvo durante el parto de su hija Milenka y generó polémica: "Hubo sangrado"

Alejandro “Marley” Wiebe atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida con la llegada de Milenka, su segunda hija nacida el 28 de diciembre de 2024 en Oklahoma, Estados Unidos, mediante gestación subrogada.

En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para +Caras, el conductor habló por primera vez sobre el parto y la experiencia que vivió, abriendo su corazón como pocas veces sobre la paternidad y el nacimiento de su hija menor.

UN PARTO CON COMPLICACIÓN Y UNA POLÉMICA DECISIÓN

Marley contó que el parto fue natural y comenzó alrededor de las siete de la tarde, extendiéndose hasta las tres de la madrugada. “Fue parto natural. Yo había aterrizado en Dallas y me empezaron a llegar mensajes de Kasandra diciendo que estaba en el hospital”, relató. Además, explicó que llegó antes porque “sus dos hijos varones nacieron dos semanas antes de lo previsto”.

Durante el trabajo de parto, el hospital estaba medio vacío y tardaron mucho en encontrar al anestesista, “no había nadie”, contó Marley. Con el paso del tiempo, la situación se fue tornando cada vez más compleja debido a un sangrado abundante.

El médico le sugirió intervenir con una herramienta especial para facilitar la llegada de la bebé. Marley explicó: “Había mucho sangrado y me habló de un aparato que parece una aspiradora para acelerar el momento. Yo quería que fuera un parto natural”.

El profesional decidió hacer una pausa de una hora y media antes de tomar una decisión definitiva. Tras ese tiempo, optaron por utilizar el dispositivo. Marley relató: “Milenka nació dormida. No lloraba”.

Marley describió con emoción el instante en que pudo tener a Milenka en sus brazos: “Me senté sin la remera, la apoyé sobre el pecho y empezó un momento de unión que es eterno. Ella es súper buena onda”.

UNA POLÉMICA QUE DESATÓ LAS REDES SOCIALES

Las declaraciones de Marley sobre la decisión médica generaron polémica en redes sociales. En particular, usuarios en X (antes Twitter) cuestionaron que se haya consultado a Marley y no a Kasandra para decidir sobre la intervención con la “ventosa”.

“Marley contó muy suelto de cuerpo como, en el parto de la segunda bebé, los médicos dijeron que había que intervenir con una ¿ventosa? porque la madre estaba con mucho sangrado, pero antes le preguntaron a él y dijo ‘no, yo quiero que sea natural’. Así que le hicieron caso”, expuso una usuaria.

Marley explicó la situación con detalles y aseguró que "estuvimos horas y horas. En un momento viene el médico y me dice que hay mucho sangrado y que hay un nuevo método, como una especie de aspiradora, para poder succionar y acelerar el momento. Me dice: ‘¿Vos querés eso?’. No, yo no quiero eso. Yo quiero que nazca natural”.

Posteriormente, el conductor agregó: “Pero no está encontrando el camino de parto y tengo que priorizar que no haya sangrado. Ahí empezamos, me dijo bueno hagamos una cosa, vamos a descansar una hora y media y si está bien seguimos en parto natural”. Finalmente, “a la madrugada el profesional me volvió a decir que el sangrado era muy abundante y comenzó con el trabajo con esta ‘aspiradora’”.

Marley también habló sobre Kasandra, la mujer que gestó a Milenka e indicó que "ella tuvo sus primeros hijos muy joven, pero esta vez quiso disfrutar del embarazo sin la presión de la adolescencia y amó estar embarazada”. “Kasandra no buscaba agrandar su familia, sino vivir la experiencia de gestar nuevamente, aunque sin intención de tener otro hijo”, agregó Marley, destacando lo mucho que disfrutó este embarazo.

MILENKA Y MIRKO, LA FAMILIA QUE SIEMPRE SOÑÓ

Marley explicó que Milenka y Mirko, su primer hijo, no tienen la misma madre biológica, aunque ambos nacieron por subrogación. “La donante de óvulos de Mirko es rusa y vive en Siberia, mientras que la donante para Milenka es otra mujer rusa. Ambos niños heredaron la nariz del abuelo, un rasgo que yo no tengo”, contó con humor.

Con la llegada de Milenka, Marley siente que su familia está completa y vive esta etapa con mucha alegría y emoción, mostrando la conexión especial que une a sus hijos y la felicidad que le brinda la paternidad.