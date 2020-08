BUENOS AIRES (ADNSUR) - El actor hace gala de su cuerpo tallado e incluso, en esta nueva aventura sin pareja, hace de las suyas en TikTok. Su incursión en esta red social viene acompañada de admiradores, pero también de detractores. Quienes ponen el ojo sostienen que es una plataforma para adolescentes y que Mariano, con sus 41 años, no tiene una edad apropiada para divertirse ahí.

En una charla con Estelita en Casa, el programa de América que conduce Jey Mammón, habló de esto. “Sí, estoy al tanto de lo que se dice, pero no sé porque tanta, pero tanta polémica. Si bien no tengo tanto tiempo para ponerme a ver, algunas cosas que veo que me dicen me hacen reír, otras no tanto, pero bueno, en general me divierte. Si hay gente a la que le molesta, no puedo hacer nada. Si me pongo a pensar en eso, entonces no puedo hacer nada. Si porque tengo 40 años me tengo que poner a pensar si da o no da, entonces…”.

Mariano Martínez: "Yo no entiendo por qué hay tanta polémica con mis TikTok"

En otro tramo de la entrevista a su vida, sostuvo que es amante de la limpieza, que no le molesta hacerlo él y que le gusta tener todo ordenado y en su lugar. “Estoy solo y la casa hay que mantenerla. Limpio mucho, cocino mucho, me gusta. Lavar los platos es una constante, me hace acordar a cuando tenía 14 años, que fui bachero y no paraba de lavar”.

Con una sinceridad absoluta, y sin ponerse colorado o buscando una resolución que lo sacara del paso sin llamar la atención, le dijo: “No, es que tengo el tele ahí (mientras que con su mano señalaba el lugar) y estaba mirando el resumen de los goles”. Parece que el galán no pudo ver el partido que disputaron el PSG y el Bayern Munich por la final de la Champions y aprovechó para ver el resumen.

“Ahh, te re encanta la charla que estamos teniendo, veo. Yo te molesto, me voy a ver una porno mientras charlamos”, cerró el momento Estelita a pura carcajada.