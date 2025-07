El universo mediático de los Caniggia vuelve a estallar. En medio de la sorpresiva reconciliación entre Alex Caniggia y Melody Luz, Mariana Nannis reapareció públicamente con una serie de declaraciones explosivas. Lejos de calmar las aguas, la madre del mediático lanzó durísimas críticas a su nuera, con quien ya había tenido cruces en el pasado.

Desde Marbella, Nannis habló con la prensa para dar su versión de los hechos, dejar en claro su postura, y meterse de lleno en la interna familiar que ahora también involucra a su hija Charlotte, aparentemente distanciada de la pareja de su hermano.

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Mariana Nannis fue contundente al hablar de la actitud de Melody Luz con su hija. “A Charlotte no le gusta pelear. No es conflictiva. Le compraba regalos, le traía de todo a la bebé. Con mis hijos siempre fui generosa y por suerte eso lo aprendieron. Charlotte me dijo que ‘La pulga’ (así le dice a Melody) tenía malos tratos con ella”.

Luego, criticó duramente el comportamiento de su nuera. “La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar y se la saca de encima. Esta pulga es conflictiva. No la veo a mi hija peleando con nadie. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida y se la agarró conmigo. Ella no contó la verdad, por qué le dije a mi hijo que se vaya de mi casa de Marbella. Entró a mi casa rara”.

Nannis también se refirió a las exparejas de su hijo, con quienes aseguró haber mantenido siempre buena relación. Y aprovechó para marcar diferencias con Melody. “Nunca tuve problemas con las ex de Alexander. Sigo hablando con sus exnovias, pero esta piba es para quilombo. Yo no soy la conflictiva. No me parece que me venga a atacar a mí. No entiende mi humor, que es ácido. Es descerebrada. El mensaje no era para ella”.

Por último, lanzó otra acusación fuerte, esta vez en referencia al chef Santiago del Azar, quien estuvo relacionado con Melody. “El cocinero es una víctima, igual que mi hijo. Los usa como quiere. Hoy está con uno y mañana con otro. Y tal vez quiere estar con los dos, si es fiestera”.

ALEX CANIGGIA APUNTO DURAMENTE CONTRA SU MAMÁ: “ES COMO SI NO EXISTIERA”

En las últimas horas, Alex Caniggia se refirió a la relación actual con sus padres y dejó en claro que no hubo grandes cambios en el último tiempo. “Con mi viejo todo bien, seguimos trabajando juntos en el ambiente del fútbol y estamos muy enfocados en eso”, comentó. Incluso contó que recientemente cerraron un acuerdo con un nuevo jugador, lo que refleja el vínculo cercano que mantienen en lo laboral.

En cambio, con su madre, Mariana Nannis, la situación es completamente distinta. “Hace años que no tengo contacto con ella. Todo se cortó desde aquel episodio en el Hotel Faena, por cómo se portó con mi papá. Desde entonces, sigue actuando mal con él”, explicó, marcando una clara distancia.

Al ser consultado por las acusaciones que Nannis hizo contra su exmarido, Alex fue tajante: “Mi viejo no es como ella dice. Me duele que invente cosas, como decir que es violento. Nunca la agredió, eso no es verdad”, dijo visiblemente incómodo. “Como hijo, me afecta escuchar esas cosas. No entiendo por qué lo hace, no tengo ni idea, porque no hablamos para nada”, agregó.

Sobre si su hija, Venezia, llegó a conocer a su abuela materna, Alex fue sincero y respondió que no. Aunque admitió que le duele esa situación, también lanzó una frase contundente: “Para mí, es como si no existiera”.

Con información de Noticias Argentinas y Minuto Uno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR