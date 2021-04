Desde el lanzamiento de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, las fanáticas del artista internacional revivieron sus mejores hits y también se conmovieron al conocer parte de su historia de vida que, hasta el momento que se emitió la ficción, era un tabú ya que él nunca había hecho referencia.

Mariana compartió el videoclip con Victoria D’Apice, Betina O’Connell -también argentinas- y una mujer española. Según recordó hace un tiempo, recién conocieron a Luis Miguel 48 horas después de que comenzara la jornada de grabación, a la que definió como “escena de riesgo”. “Lo hicimos en la misma selva donde se hizo Rambo, salimos con sanguijuelas pegadas”.

“En la escena de la arena me desmayé -reveló casi 30 años después- porque me taparon con arena y respiraba con el sorbete pero nunca encendieron el ventilador para sacar la arena. Fue como a las seis de la mañana”.

“En otra parte me caía una gota en el torso, yo estaba acostada y la gota no caía porque estaba caída porque tenía un poco de panza entonces me sacaron a mí y la pusieron a ella”, dijo sobre una escena en la cual Fabbiani fue reemplazada por otra joven. Sus declaraciones fueron en febrero de 2019 con motivo de una serie de shows que Luis Miguel realizó en la Argentina.

El domingo por la noche, la actual conductora de Lo de Mariana, por El Trece, publicó imágenes del videoclip y también algunas inéditas que nunca habían salido a la luz y que ella quiso compartir por estas horas. Coincide con que, según indicó en su red social, está viendo la nueva temporada de la serie y recordando su experiencia, además de disfrutar de sus mejores temas.

Sin embargo, en el texto que escribió hizo referencia a la letra de otra canción y no a la que ella grabó en su momento. “No culpes a la noche”, escribió en su Instagram -en donde tiene más de dos millones de seguidores- junto a una serie de fotos en las que se la ve abrazada bailando a Luis Miguel.

“Donde hubo clip, fotos del back quedan”, agregó la conductora en medio de emojis de risas y de música. Además, aseguró que había activado su “modo fan de Luismi”, etiquetó la cuenta oficial del cantante y también lo mencionó como Micky, tal como lo llamaban desde su infancia.

“Él es muy simpático, divertido, generoso. Es un chico que vivió cosas muy heavies (”fuertes”, en español) de chico, muy, más de lo que creen. El tema de la mamá lo destrozó, lo reventó, le sacó un pedazo”, había dicho Victoria D’Apice en otra oportunidad, quien conoce más detalles de la vida privada del cantante, quien, hasta el lanzamiento de su serie, no había hecho demasiadas declaraciones públicas al respecto.