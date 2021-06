La periodista María Julia Oliván sorprendió este miércoles al afirmar que fue "virgen hasta los 25 años" por una decisión propia ligada a su orientación religiosa.

Invitada al programa Hay que ver, que conducen Denise Dumas y José María Listorti, Oliván se sometió al cuestionario “¿Lo dijo o no lo dijo?”, donde a través del archivo el invitado debe ratificar o desmentir declaraciones anteriores.

En este contexto, la placa de la pregunta mostraba "Fui virgen hasta los 25", una frase que generó revuelo en el panel pero que fue tomada con tranquilidad por la invitada. “Sí, lo dije y es verdad”, sentenció.

"Era evangélica, era muy cristiana y creía en esto de llegar virgen al matrimonio”, contó previo a afirmar que en ese momento trabajaba con Jorge Lanata y que estaba de novia desde hacía un año con un chico que no compartía la misma religión y convicciones relacionadas al sexo premarital.

“Esta es una duda que tuve siempre... ¿se pueden hacer otras cositas?”, cuestionó la panelista Carolina Molinari al respecto.

“Lo dejo a tu criterio”, aseguró Oliván. “Vos creés que la sexualidad en general, como cada uno la entienda, está postergada para el momento del matrimonio, que es en el que encontrás a la persona de tu vida”, explicó.

Y cerró: “Lo que tiene de bueno es que sentí que nunca me rompieron el corazón. Ya era una mujer que estaba totalmente hecha, y no es lo mismo entregarte a una relación con tu cuerpo que sin tu cuerpo. No tuve mambo con eso, nada, además debuté con un amigo. Para mí no era un tema pendiente, ni que me enroscaba. Lo sentía así, y cuando dejé de sentir que eso estaba bien, o que los dogmas ya no me identificaban, fui libre. Nunca tuve rollo con eso”