Marcos ganó Gran Hermano pero lo fulminó la inflación: cuántos dólares perdió

Luego de conocerse que Marcos Ginocchio cobrará el premio de Gran Hermano 2022 (Telefe) seis meses después de haberse consagrado ganador,

"No lo puedo creer. No lo puedo creer. Para mi es un sueño y no puedo creer que sea real", expresó el joven de 22 años tras conocer la decisión del público. Sin embargo, para el salteño la vida no sería color de rosas tras quedarse con el certamen más visto de la televisión argentina.

En LAM (América) realizaron un informe sobre cómo se devaluó la recompensa que le dieron al joven salteño.“Aún no cobró y se le está devaluando el premio”, dijo Angel de Brito.

“El contrato dice que lo cobrás en 6 meses. No sé si está bien, pero es lo que firmás y aceptás. Marcos ya perdió unos 9 mil dólares”, lanzó el conductor mientras veía en pantalla el mes a mes de cómo se transformó la suma de dinero del que se hizo merecedor y que vería medio año más adelante.

“Vamos a ver cómo se devaluó el ‘dólar Marcos’ desde que se anunció el premio”, agregó. Y en la pantalla se vio la siguiente descripción:

17 de octubre: Arranca Gran Hermano 2022 y se anuncia el premio por 15 millones de pesos con el dólar a $287. Premio Marcos: $52.265 dólares.

17 de noviembre: Pasa un mes desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $307. Premio Marcos: $48.860 dólares.

17 de diciembre: Pasan dos meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $321. Premio Marcos: $46.729 dólares.

17 de enero: Pasan tres meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $378. Premio Marcos: $39.682 dólares.

17 de febrero: Pasan cuatro meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $377. Premio Marcos: $39.788 dólares.

17 de marzo: Pasan cinco meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $383. Premio Marcos: $39.164 dólares.

27 de marzo: Final de Gran Hermano 2022 con el dólar a $390. Premio Marcos: $38.461 dólares. En la final se anunció que el premio se incrementaba a $19.441.132, por lo que el premio final en dólares fue de $49.849 con el dólar a $390.

26 de abril: El dólar cerró a $474. Es decir que, hasta esta fecha, el premio de Marcos estaría en $41.015 dólares.