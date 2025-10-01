Marcelo Tinelli, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, rompió el silencio después de 15 años sobre uno de los rumores más persistentes y dolorosos que lo han acompañado: el famoso “mito del desodorante”.

Esta leyenda urbana, que se extendió por años y mezcló versiones exageradas y falsas, involucraba una supuesta visita nocturna a una clínica tras un incidente sexual, además de insinuaciones insólitas sobre su vida personal y relaciones con otras figuras conocidas.

En su reciente llegada al streaming con el programa “Estamos de paso” por el canal Carnaval de YouTube, Tinelli decidió abordar el tema con una mezcla de humor y cierta incomodidad. En un spot promocional junto con el comediante Pachu Peña, se representó una escena donde Peña le propone crear un segmento llamado “Historias de desodorante”, mientras deja un envase del producto junto a Tinelli.

La reacción del conductor fue inmediata y evidente: un gesto de sorpresa que derivó en indignación y un exabrupto hacia Peña, dejando claro que aunque sea un mito que se tomó con humor, el tema aún le toca personalmente.

EL MITO DEL DESODORANTE DE TINELLI

Marcelo Tinelli quedó envuelto en un escándalo mediático que se convirtió en una leyenda urbana por una supuesta visita nocturna a una clínica tras un accidente sexual.

La leyenda incluía supuestos encuentros con figuras públicas como Diego "Cholo" Simeone y el empresario Alan Faena, afirmaciones que Tinelli desmintió categóricamente, explicando que se trataba de especulaciones sin fundamento. “Un par de periodistas pusieron en un libro cosas que me parecieron tremendas. Una fue lo del desodorante, dijeron que habían cerrado una guardia... Mis hijos me preguntaron, 'No, mi amor', les dije”, afirmó.

"Dijeron que era gay con el Cholo Simeone y con Alan Faena, y después que hacía fiestas con travestis", comentó Tinelli en una entrevista reciente con Ángel De Brito.

LA CURIOSIDAD Y PREOCUPACIÓN DE LA FAMILIA

El conductor relató que la circulación de estos rumores despertó la curiosidad de sus hijos, quienes le preguntaron directamente al respecto. Tinelli intentó preservar la intimidad familiar y darles tranquilidad frente a los rumores públicos que sin fundamento ponían en entredicho su vida personal.

"Mis hijos me preguntaron y les respondí con la verdad para que no se preocuparan por rumores. Trato de manejar este tipo de cosas desde hace mucho tiempo, porque uno se acostumbra a la ilusión y las especulaciones", explicó el conductor.