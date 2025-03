Luto en la música: murió David Johansen a los 75 años

David Johansen, el legendario vocalista de New York Dolls, falleció a los 75 años, dejando un legado imborrable en el mundo del rock.

El vocalista había nacido en Staten Island en 1950, y pegó su gran salto a la fama en los años 70 con los New York Dolls, una banda que terminó acercándose hacia el lado del punk rock, influyendo en grupos como The Ramones y The Sex Pistols gracias a su energía en el escenario y su voz rasposa.

En el año 1977, su banda terminó de romperse y el mismo Johansen, bajo el alias de Buster Poindexter, inició una exitosa carrera como solista en los años 80, destacándose con el hit "Hot Hot Hot", y también incursionó en la actuación, participando en películas como "Scrooged" y en la serie "The Blacklist".

En los años 2000, fue la figura principal para el regreso de los New York Dolls. Este viernes, la terrible noticia terminó de shockear a los fanáticos del grupo y al género en sí, quienes lo llevarán para siempre en su memoria con lo mejor de sus éxitos.

Mirtha Legrand cumple 98 años: sus inolvidables momentos en la televisión

En 2020, los médicos le revelaron al cantante que tenía un tumor, pero desde su entorno terminaron comunicando que venía haciéndole frente a una enfermedad desde hace más de una década.

En las redes sociales, señalaron que el músico murió mientras estaba acompañado por su hija y su esposa tras haber luchado durante muchos años contra el cáncer, lo que terminó con su vida.