Este martes por la mañana, el cantante canadiense Michael Bublé y la actriz argentina Luisana Lopilato confirmaron el feliz embarazo después del lanzamiento de un nuevo videoclip del artista.

En las imágenes de “I’ll Never Not Love You” se puede observar a Luisana embarazada recorriendo el supermercado en donde grabaron “Haven’t Met You Yet” junto a su esposo y sus tres hijos: Noah, Elias y Vida.

Después de las especulaciones, la actriz argentina confirmó la noticia en su cuenta de Instagram: está embarazada de su cuarto hijo. “Ooops! Lo hicimos otra vez 🤭… bebit@ en camino”, escribió en la publicación donde la vemos posando en la nieve rodeada por toda su familia.

Michael Bublé también dio a conocer las buenas nuevas, pero lo hizo al aire del show radial On Air With Ryan Seacrest . “Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando”, reveló el artista. Más tarde, usó la misma publicación de su esposa para contarle la noticia a sus seguidores de Instagram.

En una entrevista que dio en diciembre del año pasado, el cantante de 46 años había recordado el momento en el que su esposa le propuso agrandar la familia: “Ella recientemente me dijo: ‘Mike, tal vez tengamos uno más’. Y dije: ‘Lu, no sé cómo me siento al respecto... Tres es bueno, ¿sabés?’. Mi esposa se rió y le pregunté: ‘¿Qué es gracioso?’. Y ella dijo: ‘Creo que es lindo que creas que tenés una opción’”.