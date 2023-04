Luis Miguel sorprendió con nueva novia y un impactante cambio físico

Luis Miguel y Paloma Cuevas confirmaron su relación, dejaron de ocultarse y eligieron vivir su amor, luego de ser vistos en un exclusivo restaurante de Nueva York, disfrutando de una velada y muy cerca, haciéndose caricias.

La pareja fue fotografiada en el aeropuerto de Madrid, a punto de tomar un vuelo privado hacia lo que fueron sus primeras vacaciones como una familia ensamblada: se sumaron Paloma, de 14, y Bianca, de 11, las hijas que la empresaria española tuvo con su exmarido, el torero Enrique Ponce.

El destino elegido fue Costa del Sol: allí, se habrían hospedado en la casa que el artista mexicano tiene en la Urbanización La Zagaleta, de Marbella.

Las imágenes de la reaparición pública de Luis Miguel ilusionaron a sus fans. Pero también despertaron comentarios en las redes sociales de quienes repararon en algunos cambios físicos.

Al popular cantante se lo vi más delgado comparación de las últimas apariciones, y también comentaron que se habría teñido el cabello. Por caso, parece tenerlo más oscuro que en otras oportunidades.

Lo cierto es que el artista disfruta de su presente mientras se prepara para la importante gira que tiene por delante y que lo mantendrá ocupado, recorriendo los distintos escenarios del mundo: Luis Miguel Tour 2023. Y aunque todavía no se confirmaron las fechas ni las distintas ciudades y países que visitará con su música, la prensa internacional asegura que el intérprete de éxitos como Cuando calienta el sol o Hasta que me olvides ya comenzó a prepararse para sus compromisos. Y es por eso que también aprovecha el tiempo libre que tiene para disfrutar con sus seres queridos.

Si bien se conocen desde hace varios años, recién ahora el cantante y la diseñadora de moda viven una relación de amor. El vínculo entre ellos nació años atrás como una amistad entre dos matrimonios, cuando ella estaba en pareja con Ponce -con quien estuvo casada durante 26 años-, y él con Aracely Arámbula, con quienes tuvieron a Miguel y Daniel. Por caso, Cuevas y Ponce son los padrinos de Miguel.