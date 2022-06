Luego del juicio con Amber Heard, Johnny Depp estudia su regreso a “Piratas del Caribe”

Disney buscará continuar la saga del pirata más famoso, Jack Sparrow, y para eso pretende intentar reconstruir su relación con Johnny Depp después de ganar el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard.

Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de cinco películas de la franquicia en los últimos 15 años e hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en “Black Pearl in Dead Men Tell No Tales”, que se estrenó en 2017.

Según publica Poptopic, el actor ha estado en conversaciones con Disney desde que finalizó su mediático juicio con Heard, quien deberá pagarle USD 10,35 millones a Depp.

Disney lo sacó de la sexta y última entrega por la denuncia por abuso doméstico de Heard.

Disney está interesado en arreglar la relación con Depp: “Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película o dos”.

El citado medio señala también que se está trabajando en otro proyecto para Disney Plus. “El acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow y en una serie derivada. El estudio ya ha escrito un borrador para una película sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico”, señaló el informante.