Ludovica Squirru y la predicción para la Selección Argentina que nadie esperaba

A menos de 10 días para el inicio del Mundial en Qatar, diferentes personajes se hacen eco de uno de los eventos más importantes que le quedan a este año. A partir del 20 de noviembre, después de una ceremonia de la inauguración, el país anfitrión enfrentará a la selección de Ecuador y le dará comienzo a un certamen que se celebra cada cuatro años.

A raíz de estar en las vísperas de la cita mundialista, la reconocida astróloga Ludovica Squirru dialogó con Seguimos en El Doce, un programa de la televisión cordobesa, y dio su veredicto acerca de cómo le irá a la selección argentina, sumado a un análisis más exhaustivo de cómo impactará directamente en la sociedad.

Al presentarla en el estudio de televisión, Ludovica se explayó sobre el tema y aseguró que "no me late que vayamos a salir campeones, lo que yo veo es que venimos con el segundo puesto, eso ya está escrito”.

Hasbulla ya está en Argentina y le hizo una pícara invitación a Bizarrap: ¿lo acompañará en el show?

“Este año me llamaron para hacer la publicidad de Quilmes por Qatar para decir cómo el Mundial se ganó en el 86, que era el año del tigre de fuego, y al coincidir con lo que pasa ahora también íbamos a ganar, pero yo no me presto a eso, son cosas muy delicadas. Yo no puedo recitar un texto que no creo y no surge de mí”, aseguró la astróloga al referirse a la famosa publicidad.

“Yo amo a la selección, a Messi, a quien le dediqué el libro porque es conejo, al igual que Scaloni, y soy fanática de los mundiales, pero también para los argentinos es un karma el hecho de salir campeón porque distrae a la sociedad y tapa el momento de emergencia que estamos atravesando. Se pone toda la libido y energía para que nos vaya bien, y si no ganamos somos un desastre”, reflexionó Squirru.