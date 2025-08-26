Griselda Siciliani y Luciano Castro no dejaron pasar las controversiales afirmaciones que Flor Vigna hizo recientemente, en las que aseguró que el actor la hizo atravesar momentos muy difíciles y lo calificó de “loco”.

En una entrevista con Intrusos, la pareja expresó su incomodidad cuando fueron consultados acerca de los dichos de la bailarina y exnovia de Castro.

"Puede decir lo que quiera, no tengo nada que decirle realmente", contestó contundente Luciano Castro.

Siciliani, por otra parte, no quiso revelar si mantuvo contacto con Vigna, como ella dijo en sus declaraciones: "No hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía ni de la de otras personas. Esas cosas son cuestión de intimidad. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad; está bastante de moda, pero no, a mí no me gusta".

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Y Castro sumó: "Yo, por lo menos, no hablo nunca de la intimidad de nadie y, obviamente, lo que no me gusta es que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero. Después cada uno puede decir lo que quiere".

Para calmar las aguas, la actriz no quiso desestimar la experiencia de Vigna al estar en pareja con su novio actual: "Respetemos lo que dice cada mujer: si una mujer dice que vivió un infierno, respetemos lo que dice. Seguramente lo vivió; esa es mi opinión. Perdón que estés vos acá (en referencia a Castro). Si ella dice eso, respetémoslo; por algo será. Después cada uno habla de lo que quiere".