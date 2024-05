Luciano Castro habló de su separación de Flor Vigna y de su estado anímico: "todo sale como tiene que ser”

Luciano Castro habló por primera vez sobre su separación de Flor Vigna y rompió el silencio al referirse a su doloroso duelo.

Durante una entrevista en "Agarrate Catalina", con Catalina Dlugi, el actor afirmó que la ruptura fue distinta a las anteriores, siendo más gradual y menos drástica. En esa sintonía, se abrió y dijo que la ruptura fue dura para ambos.

“El primer y segundo mes estuve muy muy triste”, consideró Castro, que además indicó: “fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”. Dentro del duelo, reveló que estar con sus hijos y amigos fue clave para reponerse anímicamente. “Estoy bien, supe estar mal, como corresponde a cualquier separación de mucho amor. Yo ya atravesé como tenía que atravesar, con lo que podía”, lanzó.

“Me apoyé en personas, en familia, en amigos, en la música. Y aprendí que cuando llegas al fondo, pateas y subís para arriba. El primer y segundo mes estuve muy triste, me fui poniendo en pie y todo sale como tiene que ser”, añadió el actor.

Para ponerle el cierre definitivo, Castro comentó que tanto de ella como de él dieron lo mejor para quedar en buenos términos: “Nosotros siempre fuimos una pareja muy respetuosa, hablábamos mucho y hasta hace un mes atrás hemos charlado, nos hemos visto, todos gestos de cierre muy lindos, muy maduros, de una relación saludable”.

Por último, mostró su lado más sensible y se sinceró: “hoy en día descubrí las charlas con mis hijos, que saben que podemos hablar de lo que sea, que los extraño cada vez que estoy trabajando lejos. A veces extraño tanto a mis hijos que me pongo a llorar, me cuentan cosas de los diario que me da bronca perderme, pero siempre tuve la sensibilidad a flor de piel y ellos me conocen”, concluyó.