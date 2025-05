Luciana Elbusto rompió el silencio y contó su verdad tras la filtración de los chats "hot" con Brancatelli

Luciana Elbusto, periodista y productora de moda en la revista Paparazzi, además de desempeñarse como productora en Radio Late931 y Televisa Television, se vio envuelta en una controversia tras la filtración de supuestos chats privados con el periodista Diego Brancatelli.

Según su perfil de Instagram, Luciana también tiene experiencia en organización de eventos y es madre de mellizos; actualmente está separada y no mantiene una relación de pareja, a diferencia de Brancatelli.

QUÉ DIJO LUCIANA ELBUSTO SOBRE LOS SUPUESTOS CHATS CON DIEGO BRANCATELLI

En una entrevista para el programa Ispa, todo al revés por NetTv, Luciana aclaró que la relación que mantiene con Diego es estrictamente de amistad y laboral, pese a sus diferencias ideológicas: “Sí tengo una buena relación con él, una amistad, a pesar de nuestras diferencias ideológicas”.

Se filtraron polémicos chats sexuales entre Diego Brancatelli y una conocida periodista

La periodista relató que se enteró de la existencia de los chats cuando le enviaron las capturas, ya que no podía acceder a Twitter porque le habían robado el celular: “Unos supuestos chats que son una locura... un tono la conversación, me dio vergüenza ajena también. Y ahí dije: ‘¿qué hago?’ Le escribí a Diego y le pregunté qué era y me dice ‘sí, me mandaron lo mismo’”.

Luciana fue contundente al desmentir la veracidad de los mensajes filtrados: “Es todo mentira... Está todo en manos de mi abogado Juan Pablo Fioribello y su estudio”.

Además, expresó su deseo de no seguir profundizando en el tema para evitar afectar a las familias y seres queridos involucrados: “No quiero seguir hablando porque lo que me importa es que hay familias, chicos, padres y seres queridos del otro lado”.

Por su parte, Diego Brancatelli también evitó hacer declaraciones públicas, señalando que dará explicaciones solo a quienes corresponda