Luciana de Gran Hermano reveló su próximo paso en la transición de género tras su inicio en Comodoro

Gran Hermano 2025 está llegando a su esperado final tras más de seis meses de transmisión en vivo, y entre los participantes que dejaron una huella profunda en el público se encuentra Luciana Martínez, una joven trans de Santa Cruz que conquistó corazones con su valentía y autenticidad. Aunque fue eliminada, su historia sigue resonando y su lucha personal continúa fuera de la casa más famosa del país.

UN INGRESO QUE MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS

Luciana entró al programa con una presentación impactante. Inicialmente se presentó como Jorge Barrionuevo, su nombre de nacimiento, y luego reveló en cámara que hacía más de diez años que vivía como Luciana Martínez, su verdadera identidad de género. Con un vestido plateado que simbolizó su transición, contó que su familia no sabía que era mujer trans y que se enterarían por televisión.

Originaria de Pico Truncado, Santa Cruz, la bailarina compartió detalles de su vida: tiene siete hermanos, dos de ellos con antecedentes penales, y se dedica a la danza, asesoría de imagen, administración y enseñanza de folklore y malambo a niños y adultos. Se definió como soltera, atraída por muchos hombres, y expresó su deseo de fluir y ser ella misma

Luciana formó parte del tridente junto a Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito, y durante su estadía, uno de los momentos más emotivos fue cuando su mamá la visitó en el segmento “Congelados”. Para Luciana, esa visita fue “una señal de que estaba todo bien y que me apoyaba en mi decisión”, un respaldo fundamental para su proceso personal.

EL NUEVO SUEÑO DE LUCIANA DE GRAN HERMANO

Tras su salida, la vida de Luciana dio un giro total. La exposición mediática le permitió ganar popularidad y avanzar en su transición de género. A fines de abril, se sometió a una cirugía estética integral que incluyó remodelación facial y aumento mamario, un paso que para ella es mucho más que un cambio físico.

En sus propias palabras, Luciana explicó: “Huye de la historia que te frena, los sueños se cumplen”. Este mensaje, compartido junto al equipo médico que la acompañó, refleja la profunda carga simbólica de este momento y su firme decisión de construir una identidad plena y auténtica.

En una entrevista exclusiva con la revista Gente, Luciana reveló cuál será su próximo desafío: una cirugía que considera “una de las operaciones más importantes” para completar su transición de género.

Con total sinceridad, contó que su “mamá es la que más se preocupa, siempre está con miedo. Me dijo: ‘Fijate, capaz que no hace falta porque la gente te acepta así. Te quiere así’. Obviamente lo dice desde su lugar de madre y la entiendo. Pero siempre quise ir por más".

Sobre los motivos por los cuales aún no pudo realizar esta cirugía, Luciana explicó que “estoy esperando que aparezca mi obra social... lo que pasa es que yo trabajaba para el Estado y al no estar activa, trabajando en el sur, me cortaron todos los haberes. Entonces tengo que volver al sur y poner todo al día, cosa que hoy día me está costando porque sigo con la agenda llena de cosas, trabajando acá en Buenos Aires. Si no puedo de esa manera, lo haré por mis propios medios!”.

COMODORO, EL PRIMER LUGAR DONDE SINTIÓ LA LIBERTAD

Hace unos meses atrás, Luciana también compartió detalles de su vida antes de la fama, revelando cómo tuvo que viajar largas horas para poder ser ella misma: “Yo soy de Pico Truncado, y para poder ser Luciana tenía que viajar dos horas hasta Comodoro Rivadavia. Cuando hacía esos viajes, aprovechaba para tomar clases y, por supuesto, traía la valija de Luciana. Era mi oportunidad para ser libre".

Además, contó cómo encontró apoyo en una esteticista amiga, con quien habló en secreto antes de entrar al reality: “No tenía a nadie a quien recurrir, a quien me dé apoyo. Entonces hablé con Agus, mi esteticista, y le conté en secreto que iba a entrar a la casa, y que necesitaba auxilio. Ella fue la que me ayudó.”

La historia de Luciana Martínez no es solo la de una participante de un reality show, sino la de una mujer que lucha por su identidad, que desafía prejuicios y que inspira a miles con su ejemplo. Su paso por Gran Hermano 2025 abrió una ventana a la realidad de muchas personas trans en Argentina y contribuyó a visibilizar sus derechos y desafíos.

Aunque ya no está dentro de la casa, Luciana volvió al programa para apoyar a Luz, una participante actual, demostrando que su vínculo con Gran Hermano y con el público sigue vigente.