Lucho González vuelve a cantar en La Voz Argentina y promete dejar todo en el escenario

El reality musical más visto de la televisión argentina entra en una etapa clave. La Voz Argentina (Telefe) cerrará este martes el “Segundo Round” con la participación del Team Soledad, el grupo que lidera la santafesina Soledad Pastorutti y que cuenta con uno de los representantes patagónicos más comentados de la edición: Luis “Lucho” González, el cantante de 40 años nacido y criado en Río Gallegos.

La primera aparición de González quedó marcada por una fuerte impronta personal. Se animó a interpretar “Africa”, el clásico de Toto, y pese a un inicio con tropiezos logró conquistar al jurado con su voz y presencia en el escenario. Ese esfuerzo fue premiado con puntajes favorables de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, lo que le aseguró su continuidad en la competencia. La ovación del público cerró una noche que significó un punto de inflexión en su camino artístico.

En la previa de su segunda presentación, el santacruceño decidió transmitir su entusiasmo a través de Instagram. Allí grabó un video corto en el que invitó a la audiencia a no perderse la gala: “Buena, gente, esta noche a las 21:45 sale el Team Sole etapa 2, así que los esperamos”.

Minutos después aparecieron junto a él dos de sus compañeros de equipo, Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, quienes lo interrumpieron con complicidad y humor. “Obvio que nos vamos a meter porque somos Team Sole y vamos a todos lados juntos”, le contestaron, mientras González cerraba entre risas con un “Con todo, nos vemos a la noche”.

La participación del cantante patagónico no pasa desapercibida en su ciudad natal. En Río Gallegos, familiares, amigos y vecinos se organizan para seguir sus presentaciones en pantalla grande, en bares y casas particulares. El orgullo local se mezcla con la expectativa nacional, ya que cada ronda del programa implica mayores exigencias y un mayor nivel de exposición para los artistas que sueñan con llegar a la instancia final.

El “Segundo Round” no solo representa una oportunidad para volver a brillar, sino también una instancia de evaluación más rigurosa . El jurado asignará nuevos puntajes que definirán quiénes continúan y quiénes quedan fuera del certamen . En ese contexto, la voz de Lucho González vuelve a ponerse a prueba frente a millones de televidentes.

Aunque para muchos su irrupción en televisión fue una sorpresa, González tiene una larga historia vinculada a la música en la Patagonia. Durante años formó parte de proyectos locales, recorrió escenarios regionales y participó en festivales, siempre con una marcada vocación por combinar repertorios clásicos internacionales con su impronta personal. Su llegada a La Voz Argentina le permitió dar un salto en visibilidad y llevar su talento desde el sur hasta la pantalla nacional.

El acompañamiento de Soledad Pastorutti es otro punto clave en su crecimiento dentro del reality. La artista, con amplia trayectoria como coach en el programa, es reconocida por su estilo exigente pero cercano, y por alentar a los participantes a mostrar autenticidad en cada interpretación.