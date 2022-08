Con la conducción de Marcelo Tinelli, "Canta Conmigo Ahora" es un concurso de talentos argentino para cantantes, que tiene un plantel de cien jurados que van encendiendo sus luces en señal de aprobación ante la presentación de cada postulante.

En ese contexto, fueron convocados para este miércoles y jueves los hermanos comodorenses Julieta y Agustín Soto, del Dúo Aruma, que ocuparán esta noche desde las 22:30 horas dos de las bancas reservadas para los jurados.

"Qué felicidad, somos los nuevos jurados de Canta conmigo Ahora", escribieron emocionados el pasado miércoles en un posteo a través de sus redes sociales, donde además indicaron: "Gracias Marcelo Tinelli por esta oportunidad".

Dos comodorenses en el jurado del programa de canto de Marcelo Tinelli

Así, los artistas oriundos de Comodoro Rivadavia formarán parte de la versión argentina de la franquicia británica All Together Now, emitida originalmente por la cadena de televisión BBC, y que desde julio se emite por ElTrece.