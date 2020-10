Los Guns N' Roses tienen merchandaising nuevo, pero no se trata de una remera o unas zapatillas, estamos hablando de una mesa de Pinball, si los fichines, y estará inspirada en la última gira realizada por el grupo "Not in this Lifetime".

Manufacturada por Jersey Jack Pinball, la nueva mesa estará disponible en tres versiones, y fue diseñada en conjunto junto a Slash, quién además grabó nuevos riffs para incluir en la experiencia del juego.

El guitarrista dijo al respecto: "Ha sido una experiencia enriquecedora trabajar con Jersey Pack en la nueva máquina, GNR 'Not in this Lifetime'".Y agregó:

"Los juegos de pinball de Jersey Jack son algunas de las piezas más bellas y únicas jamás hechas y estoy honrado en haber podido trabajar con su brillante equipo para diseñar uno de los juegos más originales y emocionantes en el rock n’ roll jamás producidos”.

Por su lado el diseñador Pack comentó: “Hacer este tipo de diseño y participar en el juego, creando la máquina, nunca ha sido hecho antes en la industria”. Resaltando el carácter original que tendrá el juego.

“Guns N' Fn pinball! Get ready to play. The Guns N’ Roses x Jersey Jack Pinball 'Not In This Lifetime' machine is out now. ⚡⚡ https://t.co/fqIH1htTEF”— Guns N' Roses on Twitter Link Guns N' Roses on Twitter

El juego está diseñado en torno a 21 canciones del setlist de los Guns N’ Roses. Contiene un escenario de concierto y luces en movimiento, además de incluir videos del tour, ‘Not In This Lifetime’ y esculturas miniatura de Axl Rose y Slash.

Los precios del juego rondan los $6,750 dólares en su edición estándar, mientras que las ediciones limitadas aumentan su precio hasta los $12,500 dólares. La edición de colección contiene una carta firmada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan.