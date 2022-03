Llega la tercera edición del "Festitorta": "Un espacio de encuentro político, festejo y visibilización"

Este sábado 5 marzo se realizará el tercer festival lésbico denominado “Festitorta” en Comodoro Rivadavia. En el encuentro participarán artistas locales que acompañarán con muestras de arte, dibujos, fotografía, rap, pop, twerk, teatro, electrónica y se contará con tres musicalizadoras para la fiesta. Será a partir de las 21 horas en Espacio Collage (Belgrano 1053). La entrada tiene un valor de $300.

🌈 ¿Cuándo empezó?

Hace cuatro años, en Comodoro Rivadavia, el movimiento lésbico empezó a activarse retomando el 7 de marzo "Día de la Visibilidad Lésbica" como bandera propia, en conmemoración y memoria de la "Pepa" Gaitán, asesinada por ser lesbiana en Córdoba en el año 2010.

"Hubo una activación de la visibilidad lésbica que también vino por parte del movimiento transfeminista a nivel plurinacional. Acá en Comodoro, tuvo su repercusión también la organización colectiva por la legalización y despenalización del aborto, entonces desde esos espacios nos empezamos a encontrar las lesbianas que peleábamos por eso y discutimos por qué siempre estuvimos invisibilizadas", destacaron desde la organización.

Intentó esquivar un pájaro y volcó en Ruta 3 camino a Caleta Olivia

El primer encuentro fue en el año 2019 cuando se realizó la primera asamblea lésbica en una plaza y se pintaron carteles de visibilización que fueron llevados a la marcha del 8M. A partir del 2020, se comenzó con el Festitorta como festival de encuentro y de activismo que reúne a distintas lesbianas de la región. Este año, también, se realizó una asamblea en la que se decidió realizar nuevamente el Festitorta como actividad principal del 7 de marzo.

“¿Una se pregunta por qué este encuentro? Y la verdad, nosotras consideramos importante visibilizarnos porque existimos, existen muchas parejas que no son heterosexuales en la ciudad, pero no se las ve caminando por la calle. Creemos que eso habla de la ciudad que habitamos, habla de la poca tolerancia para las que no somos heterosexuales. Y ni hablar que no hay lugares de sociabilización para nosotras. Los amigues Gay están más avanzados en ese aspecto con las redes sociales. Pero, nosotras las lesbianas no. Seguimos tapadas, siendo “amigas” que vivimos juntas o salimos juntas”, comentaron desde a organización.

Está desaparecida hace siete días y la buscan por todo Chubut

Otro aspecto importante es la ESI en las escuelas, "urge que se enseñe y se ponga en discusión con los adolescentes el tema de los géneros impuestos y las otras identidades que existen como la no binarie, trans, travas y más. Además de hablar de la sexualidad, cómo se disfruta, cómo protegerse y cómo aprender a desarrollarla de manera afectiva. Alguno docentes piensan que enseñar a colocar preservativos es Esi, y no, no es sólo, eso. Caen en moralismo y en que no tenes que quedarte embarazada. También hay que enseñar hacer un campo de látex y responder algunas preguntas de manera cuidada sobre las prácticas sexuales que muchas veces no son cuidadas porque no saben”, remarcaron.

Docentes privados anunciaron un paro para el miércoles en las escuelas de Chubut

Y una consigna no menos importante es el pedido de absolución para Higui, acusada en 2016 de homicidio por defenderse de una violación.

En Caleta Olivia, se realizará este encuentro por primera vez el próximo sábado 12 de marzo, siendo la primera actividad por el día de la visibilidad lésbica que se realiza en la ciudad vecina. También, participarán activistas y artistas de la zona.

Buscan a 100 personas en Chubut para comprarles el pelo y hacer pelucas: pagan hasta $30.000 el mechón

Por último, la organización del Festitorta convoca al paro transfeminista plurinacional del 8 de marzo a realizarse en la plaza Kompuchewe el martes próximo.

Para mas información pueden entrar a las redes sociales del festival: Festitortacr (Facebook) y festitorta_cr (Intagram). También puede comunicarse al 2976246360.