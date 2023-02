Llega a Comodoro Rivadavia Ysy A, el trapero famoso por retar a su público

Ysy A, el megafamoso trapero que es una de las figuras del momento para los fanáticos de ese tipo de música, se presentará el mes próximo en Comodoro Rivadavia.

Según se conoció este domingo, su llegada a la ciudad se producirá para brindar un show en el Predio Ferial.

La presentación está prevista para el próximo 16 de marzo, de acuerdo con lo anunciado por los productores de la movida.

"El escenario es para el artista. Si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el bolu... que se acaba de subir al escenario", reaccionó recientemete cuando un fan se sumó al escenario.

Ya poco antes había cuestionado que en una de sus presentaciones se cantara “el que no salta es un inglés”.

Ahora, de la mano de su album, llegará a Comodoro.