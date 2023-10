Llega a Comodoro la reconocida "médium" Noelia Pace al Teatro Español: cuándo será

En un mundo cada vez más conectado, nos encontramos con una propuesta especial en la que se fusiona la magia del teatro con el misterio del más allá. Estamos hablando de un evento que promete emociones intensas y encuentros inolvidables: el show en vivo de Noelia Pace, una reconocida médium capaz de conectar con los seres que se encuentran en el otro plano.

Noelia Pace ofrecerá la oportunidad de explorar el poder de la conexión espiritista/astral, permitiéndonos reencontrarnos con aquellos que ya no están físicamente con nosotros.

Reconocida por su don de médium trasmite el mensaje de las almas, las ve, las oye e incorpora. Ofrece una experiencia en el que el público tendrá la oportunidad de presenciar la comunicación entre el mundo espiritual y el nuestro. Noelia actúa como canal de comunicación, permitiendo que estas energías trasciendan las barreras entre los planos.

El objetivo fundamental de esta experiencia es ofrecer a los asistentes una oportunidad única para aprender a transitar las distintas etapas del duelo y experimentar la muerte desde una perspectiva completamente diferente.

“Mi vida como Médium comienza a los 6 años, donde la incertidumbre, los miedos y el que dirán me atraparon, pero aún más me atrapó este don maravilloso que me permite conectar con las almas, con los espíritus y sobre todo con la energía que somos y pertenecemos al universo. A través de los años de la infancia adolescencia y juventud fui formándome entre espiritistas y esotéricos dándole cause a mi energía para poder desarrollar este don maravilloso y así llegar a la adultez y permitirme expandir mi conocimiento y mi conexión con la humanidad. Las almas conectan, el espíritu conecta, somos energía, somos parte de este universo y estoy aquí para unirnos y así poder sanar y comprender que la muerte solo es transformación y el tiempo es infinito”, relató Noelia.

“Es un paso más en mis Sesiones Abiertas. Con más herramientas para conectar individual y grupalmente, sanar y tratar varios casos que se presentan entre los asistentes. Soy feliz brindando mi don a aquellos que quieren saber qué pasó con sus seres queridos, en qué plano se encuentran, si hay pendientes, si hay pedidos de disculpas o inclusive palabras de afecto para alivianar a los que seguimos vivos", explica Noelia, quien en 2021 y 2022 se convirtió en la primera médium en llevar sus encuentros de espiritismo a una sala teatral y desde entonces no ha parado de recorrer las principales ciudades de nuestro país y ahora, sale al mundo.

• Públicamente predijo al detalle el último partido de la final del Mundial de Fútbol en América24 y revolucionó las redes con su paso por el podcast La Cruda de Migue Granados, los mensajes brindados a las conductoras argentinas Flor de la V, Georgina Barbarosa y Maju Lozano, y fue protagonista junto al actor Radagast de una promo para Discovery Channel.

• Recibió el Premio Faro de Oro, Estrella de Mar y Martín Fierro y lanzó su tercer libro “El Tarot en tu Ser”. Este espectáculo cautivador y revelador es una oportunidad para explorar lo desconocido, desafiar nuestras creencias y abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades. Noelia Pace, con su profundo conocimiento de la astrología y su don sobrenatural, nos invita a trascender los límites de lo tangible y descubrir una nueva dimensión de conexión y entendimiento

ENTRADAS

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en www.cdmticket.ar