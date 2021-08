Llamativo mensaje de la China Suárez: "sentís miedo cuando estoy callada”

Se conoció en los últimos días, a través del periodista de espectáculos Marcelo Polino, que Eugenia "la China" Suárez "no estaba al tanto del posteo que iba a publicar su ex marido para anunciar su separación.“No sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró en el momento que él había hecho la publicación”.

Ya cumplida más de una semana de la ruptura, la actriz cada tanto le envía algunas indirectas por las redes sociales, que rápidamente sus seguidores comienzan a interpretar que van direccionados hacia Benjamín Vicuña.

“Lo que no te mata muta y vuelve a intentarlo”, aparece en la primera imagen, en tanto que la segunda es una descripción de la personalidad de Piscis, el signo del zodíaco de Eugenia: “Cuando me conocés, pensás que soy callada. Cuando me hablás, deseas que fuera callada. Cuando me conocés, sentís miedo cuando estoy callada”.

La noticia fue sorpresiva en el ámbito del espetáculo. El actor chileno compartió un breve mensaje en el que confirmaba la ruptura. Sin embargo, a pocos días de ese posteo, Eugenia negó haber estado al tanto de ese final.