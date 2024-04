El pasado lunes, Marcela Tauro reveló que arrastra una mala relación con Lizy Tagliani y desató un escándalo que se viralizó en los medios de comunicación.

Frente a esta situación, la conductora de Telefe rompió el silencio y salió al cruce tras ser acusada de “roba novios”.

En detalle, la humorista fue sorprendida en las últimas horas por las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece) y un notero que le consultó si cree que se puede solucionar el problema entre ellas, a lo que la también actriz respondió decidida.

"Dios quiera que sí (que nos juntemos a charlar) porque creo que debe haber un buen final, me parece que es todo una gran confusión, pienso yo, no lo sé, pero si se da, bárbaro", aseguró, conciliadora.

Una famosa periodista acusó a Lizy Tagliani de "robarle" el novio y desató un escándalo: "En un hotel.."

"No quiero hablar mucho más. No tengo nada más para decir, todo ya lo dije...", insistió. Entonces el cronista apuntó: “Ella (por Marcela) dice que tiene los mensajes y los va a mostrar”, agregó.

"Bueno, está bien, tiene que hacer lo que ella sienta, yo no tengo nada más para decir de mi parte". Y cuando el periodista le preguntó si con Sebastián Nebot, su marido, tenía una relación abierta, ella lo negó rotundamente.

Y luego cerró: “Marcela ha sido muy buena conmigo desde mucho antes (…) No somos amigas pero realmente sería una guachada de mi parte hacer una cosa así, no tuve, no tuve intención. O sea no creo que haya existido nada de eso”.