Este martes por la mañana, Lizy Tagliani volvió a desmentir con contundencia las graves acusaciones que le hizo Viviana Canosa, quien la vinculó al caso de Marcelo Corazza, ex participante de Gran Hermano acusado por corrupción de menores.

La conductora de La peña de morfi negó rotundamente haber tenido relaciones sexuales con una persona menor de edad y aseguró que nunca estuvo involucrada en ninguna red de pedofilia.

En un fuerte descargo en el programa Arriba bebé por Pop Radio 101.5, Lizy expresó: “Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad” y afirmó que no parará hasta que se sepa la verdad.

“Tengo la frente bien alta, estoy más segura que nunca y van a tener que demostrar todos los delitos de los que se me acusan uno por uno. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar”, agregó. Sobre la causa Corazza, aclaró: “Jamás en mi vida se me ocurrió ni siquiera estar en una red de pedofilia. No tengo nadie cercano que me haya insinuado que estaba metido ahí. Me mencionaron en un montón de causas en las cuales no tengo nada que ver”.

La grave denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani: "red de explotación de menores de edad"

Tagliani también cuestionó el momento en que Canosa hizo las acusaciones, señalando que si fueran ciertas, ella habría engañado a todos los especialistas y judiciales que autorizaron la adopción de su hijo Tati. “Si vos sabés que yo cagué o que abuso de menores y que adopto un pibe, ¿vas a esperar a dos o cuatro días del juicio de adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente? ¿O lo vas a hacer cuando te enterabas que yo iba a adoptar a un pibe? ¡Ahí lo tenés que hacer!”, expresó indignada. Y concluyó: “Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar. Si vos sabés que soy capaz de cogerme a un pendejo tenés que salir y decir ¡no se lo den porque es pedófila! No tenés que decirlo ahora”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Por su parte, Viviana Canosa había reiterado sus acusaciones en su programa, afirmando que Lizy Tagliani tendría “mucho cagaso” por el juicio que se llevará a cabo el 27 de agosto contra Marcelo Corazza y sugiriendo que la humorista podría aparecer en la lista de implicados en la causa. Canosa también la acusó de haberle robado dinero y pertenencias cuando trabajaban juntas, relatando que la sorprendió robándole plata de la cartera en su propia casa.

Lizy Tagliani respondió a estas acusaciones con un video en sus redes sociales donde afirmó que son “todas mentiras” y se mostró dispuesta a enfrentar la situación legalmente. Recibió el apoyo de varias figuras del espectáculo que destacaron su integridad.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Este conflicto mediático entre ambas figuras del espectáculo continúa generando repercusiones, con acusaciones cruzadas que Lizy Tagliani enfrenta con firmeza y la promesa de llevar el caso hasta las últimas instancias judiciales para limpiar su nombre