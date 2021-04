CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La conductora televisiva Lizy Tagliani denunció este miércoles una estafa en un refugio de animales, donde tras donar plata, se enteró que la dueña la usó para comprarse ropa.

La mediática compartió en su cuenta de Twitter un posteo anónimo que contaba lo sucedido, y luego dio su opinión al respecto.

"Tengo un familiar que rescata animales (perros, gatos, conejos, etc.), siempre la veo en Facebook pidiendo ayuda para todos esos animales. Un día le pidió ayuda a Lizy Tagliani (una genia que ama los animales con locura) y ella le dio la plata suficiente y necesaria para ayudar a algunos animales", comenzaba el relato de la persona que hizo conocida la estafa.

Y continúa: "¿Saben lo que hizo la hija de p... que lamentablemente es mi familia? Se gastó la plata en ella. Lo que le dio Lizy lo gastó en ropa y zapas. ¡Y la muy con... seguía pidiendo plata para los animales!”.

“Nunca me sentí tan asquerosa con un familiar. Estafar de esa manera y poner la foto de un animal para dar lástima y donar así. Dios, es increíble. Solo quería descargar eso y ¿quién sabe? Seguro le llega a Lizy”, concluyó.

Enterada de la noticia Tagliani decidió compartirla en sus redes sociales.

“Buen día... si es verdad, yo solo perdí plata, pero esos animalitos perdieron la posibilidad de mejorar su vida... y la persona que lo hace ya lo va a pagar, nadie se va con cuentas pendientes”, escribió la conductora.

Lizy es una habitué de las movidas solidarias, como quedó demostrado semanas atrás cuando junto a un grupo de vecinos realizó una colecta para poder hacer llegar útiles, ropa y golosinas entre los niños más vulnerables.

“Estoy súper contenta porque mis vecinos del barrio me han traído algunas cosas, ahí hay algunas que estoy seleccionando como útiles, golosinas y ropa, para mandar a un comedor donde colabora mi amigo Pablo Gali. Y ni bien lo llamé, me dijo: ´Ya voy para allá´. Me encanta su compromiso. Cuando yo era chica, siempre iba a buscar cosas. Y ahora, poder devolver un poco del amor que me han dado, me da mucha emoción. Les mando un beso y gracias a todos”, contó en aquel entonces en su cuenta de Instagram.