Lizy Tagliani emociona cada vez que habla acerca de la discriminación de vivió luego de adoptar su identidad de género, y cada vez trata de llevar más conciencia a diferentes sectores televisivos acerca del tema.

Una de las figuras más queridas por la gente, contó en vivo una dolorosa situación que atravesó en su infancia.

La conductora habló con Georgina Barbarrossa, rompiendo en llanto y contando por primera vez una situación de abuso que padeció desde los cinco años.

La humorista hablaba del bullying que sufrió al identificarse como una nena trans. Allí recordó “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años”, comenzó contando.

“Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años”, relató entre lágrimas.

“Era un tío. Cuando me di cuenta que no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía, porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso pasé mucho tiempo sin poder decirlo. Mis tías creo que alguna vez vieron algo...”, dijo ante la pregunta de Georgina sobre la identidad de la persona de la familia que la acosaba.

“Cuando tuve la posibilidad, nunca más le dirigí la palabra ni me acerqué nunca más. Nunca me atrevía a contarle la verdad a mi mamá porque él la hacía feliz”, siguió. “Mi marido se está enterando de esto ahora, pobre”, dijo en referencia a Sebastián Nebot.

Tagliani empezó la charla recordando algunos momentos de su infancia, cuando habló acerca del libro que escribió junto a Hernán Casciari (La felicidad terrible).

Georgina tomó la mano de Lizy y la escuchó atentamente mientras contaba su historia. El momento se replicó rápidamente en las redes sociales, y los usuarios enviaron sus cariños, destacando la importancia de que las personas sobrevivientes de abusos puedan hablar cuando lo necesiten.

DONDE DENUNCIAR

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

