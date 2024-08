Lizy Tagliani anunció que va a ser mamá. “Estamos muy contentos y emocionados”, explicó. La conductora contó que junto a su esposo Sebastián Nebot están en proceso de adopción y expresaron su felicidad por este momento. Si bien aún no hay detalles firmes, Lizy reveló a la prensa que el proceso avanza de forma positiva.

“Estoy muy contenta. Desde hace un tiempo, con Sebas estamos con los trámites de adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que, si Dios quiere, tenemos grandes posibilidades de ser su familia. Estamos muy emocionados y movilizados”, señaló.

“Hay una cosa que me dijo la jueza, que es muy hermosa, que me hizo entender mucho: Ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños. Entonces es un proceso muy largo, pero estamos muy contentos y emocionados”, agregó en diálogo con Pilar Smith para Telefe Noticias.

No obstante, la conductora de La Peña de Morfi, aseguró que vienen realizando los trámites desde hace un año. Y si bien remarcó que “todavía no hay nada firme”, quedan “las audiencias judiciales y estamos con la vinculación.”

Por otra parte, Lizy reveló que “todo fue mágico”. Allí, explicó que recibió una medallita de la Medalla Milagrosa, un símbolo de devoción en su familia, traída por una amiga desde Luján. Ese regalo le recordó a su madre y luego logró encontrar una casa en Adrogué, lugar donde tiene grandes recuerdos de su infancia. Además, recibió una notificación del juzgado.

“Ahí se me paralizó el corazón. Tuvimos un par de entrevistas y después vino la feria judicial. Yo me voy con Marley a Por el mundo, por eso Ale sabe desde hace mucho. En la feria, por una orden nos dieron la autorización para que nos pudiéramos conocer”, señaló.

“La cosa es cambiarle la vida a alguien y ser familia para ese alguien. Antes de vernos, tuvimos una charla previa para no emocionarnos y llorar. Después fue hermoso. Es una situación que no podría explicar (...) A partir de ahora, todo lo que venga, si tiene que venir y si se da, que yo estoy segura de que sí, tenemos con Sebastián la gran ilusión de que está todo bien porque por algo estamos avanzando”, concluyó.